İSKENDER GÜNEN

İki kenarda önemli sorunlar var!

Abdullah Avcı geldikten sonra yerleştirmek istediği bir sistem var... Geçen yıl bu takım için çok önemli sorunları oluşturan takım savunmasında yaşanan yetersizlikler. Bu tespit doğru...

Topa sahip olma ve de top rakibe geçtiğinde takım savunmasını doğru yapmak Trabzonspor için büyük önem taşıyan bir olgu. Fakat top Trabzonspor'a geçtiğinde ofansif anlamda atak girişimleri yaparak pozisyonlar üretmek zorunluluğu var. Maçın başlamasıyla önde baskıyı yapan, tempoyu artırmaya çalışan, arzulu ve de pozisyonlar da bulan taraf Kayserispor idi. Bunda en önemli neden; savunmadan çıkarken kaptırılan toplar ve önde her gelen topu rakibe teslim eden hücum oyuncuları... İki kenarda önemli sorunlar var. Özellikle oyunun hücum bölümünde. Bilal ve Diabate... İkisi de adam eksiltmede sorunlar yaşıyor. Top kendilerine geldiğinde ise pas hataları çok fazla ve de ikili oyunlarda hiç yoklar. Bu yüzden bütün yük Ekuban ve Abdülkadir Ömür'e düşmekte... Abdülkadir Ömür'ün daha fazla sorumluluk alması gereken oyuncu olması gerektiğini her maç yorumluyoruz. Ama bir başka gerçek var ki bu oyuncunun topla buluştuğu yerler göz önüne getirilmeli. Abdulkadir Parmak ve Baker'ın da ofansif anlamda yetersizliği göz önüne getirildiğinde Trabzonspor'un hücumda gol pozisyonu üretmede yetersizliği doğal karşılanmalı.

Bu maç bir kez daha gösterdi ki; sezon başı takıma katılan yabancı oyuncuların hiç de istenilen düzeyde olmadığı gerçek... En çarpıcı örneği bu maçtan verebilirim. Kayserispor'un hücumdaki iki oyuncusu Henrique ve Lennon... Trabzonspor'un hücum oyuncuları ise Bilal ve Diabate!

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