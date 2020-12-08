İSKENDER GÜNEN

Ofansif sorunlar fazla

Abdullah Avcı geldikten sonra iki maçta alınan 6 puan moral olmuştu. Sivasspor karşısında da üç puana çok yaklaşmalarına rağmen iki Trabzonsporlu oyuncu arasında bireysel becerisiyle çıkan Gradel'in getirdiği topta beraberliğe razı oldular. Şurası bir gerçek, değişim kolay değil. Bir de buna oyuncu kalitenizin istenilen düzeyde olmaması eklenince ve takımda eksilmeler yaşandığında sorunlar ortaya daha fazla çıkıyor.

Dün önde Nwakaeme olsa daha farklı bir görüntü ortaya çıkabilirdi. Trabzonspor, topa daha fazla sahip olduğu 30 dakikalık bölümde üretkenlikten uzaktı. Orta alanda Abdulkadir Parmak ve Baker'ın öne oynaması gereken pozisyonlar var. Ama ısrarcı bir biçimde yana ve geriye oynadılar. İki kenardan da atak girişimleri istenilen düzeyde gerçekleşmedi. Önde ise Trabzonspor'un çoğalamamasın en önemli nedenlerinden birisi Afobe... Gelen her topu çok kolay kaybetti ve Ekuban ile Abdülkadir Ömür ile uyum içerisinde gözükmedi.

İlk yarının son dakikalarında rakibin eksik yakalandığı anda Ekuban ile başlayan ve de Abdülkadir Ömür'ün yaptığı asist, ardından da Ekuban ile gelen gol... İkinci yarı ise oyunu kendi sahasında kabul eden bir yapı ama Sivasspor'un bütün riskleri aldığı anda daha çabuk ve de final paslarını gerekli yeterlilikte yapabilseler kendilerini rahatlatabilecek ikinci golü bulabilirlerdi. Bu maçta savunmada her geçen gün olumlu görüntüler veren bir yapı var. Ama ofansif anlamda sorunlar bir hayli fazla.

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