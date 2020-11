İSKENDER GÜNEN

Oyun değil ama skor değerliydi

Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da bir değişim yaşandığı gerçek. Bunun en önemli nedeni takım savunması. Geçen sezondan beri her maç rakiplerine pozisyon veren takımdan farklı bir Trabzonspor seyrediyoruz. Belki oynanan oyun istenilen düzeyde değil ama top rakibe geçtiğinde herkes verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışmakta. Ankaragücü mücadele gücü oldukça yüksek bir takım. Her ne kadar şu an ligin en alt sırasında olsa bile böylesi rakiplere karşı ilk golü bulabilmek, kazanmak için büyük önem taşır. Geçen maçtan farklı olarak Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü 11'de Ekuban sağ kenarda, Abdülkadir Ömür orta alanda... İlk yarıda orta alanda oynanan bir oyun, kale önü tehlikeleri yok denecek kadar az. Atak girişimlerinde sorunlar çok fazla. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Baker, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'den kurulu olan orta alanın bir türlü oyunda üstünlüğü alabilecek yeterlilikte olmamasıydı. Önde ise Afobe ne yazık ki yeterli değil. İlk yarı her ne kadar sorunlarla dolu olsa da oyunun son dakikalarında kazanılan serbest vuruştan Baker'ın frikikten attığı mükemmel gol ile skor üstünlüğünü ele geçirdi Trabzonspor. Sonuçta; önce Erzurum maçında alınan 3 puan ve ardından deplasmanda Ankaragücü karşısında her ne kadar oyun olarak istenilen düzeyde olmamasına rağmen kazanılan 3 puan değerliydi. Çünkü Trabzonspor için önemli olan, oynanan oyundan çok kendisini alt sıralardan kurtarabilmesi için gerekli sonucu almaktı. Bunu da dün gece başardı...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın