İSKENDER GÜNEN

Savunma çok başarılıydı

Yeni bir teknik adamla, yeni bir başlangıç için herkes beklenti içindeydi. Ama bir gerçek var ki yeni bir başlangıç da olsa istikrarlı bir yapı için sabır gösterilmesi gerekmekte... Çünkü gelen teknik adam kim olursa olsun elinde sihirli bir değnek yok. Erzurumspor maçı için önemli olan, uzun bir aradan sonra alınacak 3 puan öz güveni ve de moral motivasyonunu yeniden artırması açısından büyük önem taşımakta. Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünde Trabzonspor için olumlu düşüncelerimiz var. Topa daha fazla sahip olan ve de pozisyonlar bulan taraf bordo-mavililerdi. Ekuban, Afobe ve de Nwakaeme ile girilen net 3 gol pozisyonundan sonra Abdülkadir Ömür'ün yaptığı asistle Ekuban'la gelen gol. Golden sonra ise yine bizim geçen yıldan beri gördüğümüz Trabzonspor ortaya çıktı. Önde kaybedilen toplardan sonra geri dönüşlerde sorunlar ortaya çıktığı için orta alanda Erzurumspor önce üstünlüğü alıp pozisyonlar üretmeye başladı. Bunun en önemli nedeni önde kendisinden çok şey beklenen Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür gibi oyuncuların orta alana gelip yardımcı olmamalarıydı.

İkinci yarı Trabzonspor genellikle oyunu kendi alanında kabul etti, Erzurumspor ilk yarıya göre topa daha fazla sahip olan taraf ve de girdiği gol pozisyonları var. Kaleci Uğurcan'ın yerinde müdahaleleri ile beraberlik golüne kavuşamadılar. Savunmanın ortasında görev alan Vitor Hugo ve Edgar, ardından da sağ kenarda oynayan Pereira'nın başarılı müdahalelerini göz ardı etmememiz gerek. Alınan 3 puan uzun bir aradan sonra Trabzonspor için büyük önem taşımakta. Ama bir başka gerçek var ki görünen o ki Abdullah Avcı'nın işi hiç de kolay değil... Çünkü elindeki kadronun ne yazık ki gerekli yeterlilikte olmadığı bir gerçek.

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