İSKENDER GÜNEN

Alkışlarımız Uğurcan Çakır’a

Trabzonspor zorlu süreçten geçen bir takım. Alınan başarısız sonuçlar ve de kaybedilen puanlar göz önüne alındığında gelinen nokta büyük bir hayal kırıklığı. Bu yüzden Alanyaspor gibi ligin zirvesinde olan bir takımdan alınan 1 puan hiç de küçümsenmemeli. Newton'un ayrılmasından sonra bu maç için görev alan İhsan Derelioğlu'nun oyun anlayışı ve de oyuncu tercihleri son derece doğru. Yalnız önde Djaniny'nin yerinde Afobe ile başlaması daha doğru olurdu. Topu Alanyaspor'a bırakan bir oyun başlangıcı vardı. Trabzonspor oyunu kendi alanında kabul etti. Orta alanda çok adam bulundurdu. Zaman zaman 4-1-4-1 zaman zaman da 4-5-1. Birçok gol pozisyonu bulan Alanyaspor'un böyle bir oyun anlayışında olan Trabzonspor karşısında pozisyon üretmede sıkıntıları ortaya çıktı. Trabzonspor da ise eksik olan önde Nwakaeme'nin yokluğunda Abdülkadir Ömür'ün gereken sorumlulukta olmamasıydı. Fakat buna rağmen eğer Djaniny, girilen gol pozisyonunu değerlendirebilse öne geçen taraf Trabzonspor'du.

İkinci yarı ise duran top ve de savunmanın bir anlık yerleşme hatasından kaynaklı gelen golden sonra oyunda direncini yitirmeyen bir Trabzonspor vardı. Atılan beraberlik golünde asisti yapan Serkan ama daha önce kaleci Uğurcan'ın attığı uzun toptan kaynaklandığını hatırlatmak isterim. En büyük pay Uğurcan'ın. Her türlü olumsuz koşulara rağmen bu maçta ortaya konan oyun ve mücadele yarınlar için umut vadediyor. Bu maç gösterdi ki, futbolcunun yeteneklerine göre bir oyun anlayışını sahaya yansıttığınızda olumlu görüntüler ortaya çıkıyor. Bu arada ilerlemiş yaşına rağmen ilk kez orta alanda görev alan Pereira'nın mücadelesine saygı duymak gerekiyor. Gerçek bir profesyonel.

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