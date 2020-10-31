İSKENDER GÜNEN

Newton kalırsa daha çok üzülür!

Böyle bir günde maç yorumu yapmak kolay değil. Yıkıntılar altında kalan insanları düşündükçe maça odaklanmamız kolay değil. Ama görev sorumluluğumuz olduğu için yorum yapmak zorundayız. Sezon başından beri Trabzonspor'un kendi oyuncu yapısına göre bir sistemi olmadığını yazdık. Futbol, oyuncu yeteneklerine göre bir sistem oluşturduğunuzda istikrarlı sonuç alma şansınızın olduğu bir oyundur. Ama dünkü maçta bir kez daha görüldü ki oynanan oyun sistemden çok bireysel becerilere bağlı. İlk 15 dakika topa daha fazla sahip olan ve golü bulan taraf Kasımpaşa. Trabzonspor ise özellikle orta alanda son derece yetersiz bir görüntü içerisinde. Ama bir oyuncu var ki her türlü yetersizliğe karşın bireysel becerisi ile takıma hayat verdi. İsmi: Nwakaeme! Önce yaptığı asist, Serkan'la gelen beraberlik golü ve ardından şapkadan tavşan çıkartarak attığı 2 mükemmel gol. Kendisine yardımcı olan başka bir oyuncu ne yazık ki yok. 3-1 Trabzonspor öne geçtikten sonra kaleci Uğurcan'ın hiç gereği yokken Kamil Ahmet'e attığı toptan sonra bu oyuncunun yaptığı hata ve yenilen 2'nci gol. İkinci yarı ise yetersiz bir orta sahayı görüp Newton'ın bir değişiklik yapabileceğini düşündük ama öyle olmadı! Kasımpaşa, 2. yarının başlaması ile birlikte topa çok daha fazla sahip oldu ve de atak girişimlerinde bulunan taraftı. Girdiği net pozisyonlar var. Kaleci Uğurcan'ın kurtardığı penaltıdan başka net 3 gol pozisyonunda da başarılı müdahalesi var. Ancak üçüncü ve dördüncü gole engel olamadı. Sonuçta futbol oynamaya çalışan ve doğruları yapan taraf Kasımpaşa'ydı ve de bana göre hak ettiği 3 puanı aldı. Trabzonspor'da ise artık şu gerçeğin görülmesi gerek; böyle gitmiyor! Eğer Newton'da ısrarcı olunursa, bundan sonraki maçlarda daha büyük hayal kırıklığı beraberinde gelir. Trabzonspor için daha üzücü olur..

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