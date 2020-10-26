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İSKENDER GÜNEN
Uğurcan ve Newton’ın hataları

Uğurcan ve Newton’ın hataları

26.10.2020, Pazartesi
Maçı iki ayrı devre olarak yorumlayabiliriz. İlk devre Fenerbahçe'nin 15 dakikalık baskısını kırdıktan sonra golü bulan ve de oyunu istediği biçimde sürdüren bir Trabzonspor vardı. Orta alanda Kamil Ahmet mücadele gücü ile öne çıkan isim. Hugo ve Edgar F.Bahçe'nin kenardan getirdiği toplarda rakiplerine pozisyon olanağı vermediler. Önde ise her ne kadar beklentilerin uzağında kalsalar da Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür ayağa pası iyi uyguladıkları zaman Trabzonspor gol pozisyonu üretti. Bu maçta özellikle 1-0'dan sonra Trabzonspor'da olması gereken oyuncu Ekuban'dı.
İkinci yarı ise önce Vitor Hugo'ya yapılan faul pozisyonu es geçildikten sonra kornere çıkan top ve de kaleci Uğurcan'ın hatası sonrasından gelen Fenerbahçe'nin gelen beraberlik golü… 1-1'den sonra her ne kadar F.Bahçe istenilen oyunu ortaya koyamasa da önde becerili oyunculara sahip. Yani her an sonucu değiştirebilecek yeterlilikte... Yenilen ikinci golde yine kaleci Uğurcan'ın hatası vardı. Fenerbahçe'nin attığı üçüncü gol ise her zaman yapılan bir organizasyon. Ama nedense hiçbir takım önlem alamıyor! Trabzonspor için iyi başlayan fakat sonu kötü biten bir maçtı. Teknik adam Newton, sezon başından beri bu oyun sistemini yerleştirmeye uğraşıyor. Yalnız Nwakaeme gibi kenarda topla buluştuğunda çok etkili olan bir ismi ısrarcı bir biçimde içeriye sokarak oynatma yanlışlığı içerisinde. Bu yüzden Nwakaeme'nin takıma yaptığı katkı geçen yılki gibi değil. 6 maç ve de son yılların en kötü sezon başlangıcı. Görünen o ki Trabzonspor acilen toparlanmak zorunda. Yoksa her geçen gün diğerini aratır.
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