İSKENDER GÜNEN

Newton’ın sistemi Trabzonspor’a uymuyor

İlk yarıyı seyredenlere çok sıkıntı veren bir maç. Tempo yok, organize atak girişimi yetersiz, Trabzonspor'da Ekuban'ın bireysel becerisi ile getirdiği pozisyonlardan başka atak girişimleri yok. Newton, ofansif bir 11 sahaya sürdü. Ama bu kadro pozisyon üretmede yetersiz kaldı. İki kenar bekini hücumda kullanmak isteyen bir yapı. Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür top Trabzonspor'da iken içeri girmeye çalışan iki isim ama Pereira ve Marlon böyle bir sistemde ataklarda gereken desteği bir türlü veremedi. Öncelikle hücumda Nwakaeme bu takım için çok önemli bir isim. Ama bu oyuncu kenarda topla buluştuğunda etkili oluyor. Ortada topla buluştuğunda ise etkisi azalıyor.

Abdülkadir Ömür'den söz etmek gerek. Hâlâ bekliyoruz! Yetenekli, topla becerili. Asist ya da gol yapmalı ama sıradan bir isim gibi oynuyor. Yani üçüncü bölgede topla buluştuğunda her maç katkı yapması gerekiyor. Fakat skor üretmekten neden bu kadar uzak anlamak mümkün değil! Orta alanda top rakibe geçtiği zaman Abdulkadir Parmak da olmadığı için dönen toplar hep Gaziantep'te kaldı. Atılan gol taç atışından geldi. Bu kadar ofansif bir kadro ile sahaya çıkt-ı ğınız zaman pozisyon üretmede sıkıntılar varsa oturup 'Nerede yanlış yaptık' diye düşünmek lazım. Her zaman olduğu gibi öne geçtiğiniz bir maç ve de hiç gereği yokken yap-ı lan penaltı ile kayıp giden iki puan. Fakat bu maçtan alınması gereken ders, bu sistemin Trabzonspor'a göre olmadığı. Penaltı kararından önce Gaziantepli oyuncunun topa eliyle bir müdahalesi vardı. VAR'a giden hakem penaltıdan önce bunu görmeliydi. Geçen sezon olduğu gibi yanlış hakem kararları veriliyor. Fakat bir başka gerçek var ki yanlış oyuncu değişiklikleri ve de Newton'ın ısrarla oynatmak istediği sistem… En kısa zamanda vazgeçilmesi gereken olay da sistem.

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