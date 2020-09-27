İSKENDER GÜNEN

Lider stoper şart

İlk iki müsabakada alınan başarısız sonuçlardan sonra Yeni Malatyaspor maçı öz güveni yakalamak açısından önemliydi. Karşılaşma başlangıcı 20. dakikaya kadar temposuz, atak girişimlerinden yoksun bireysel girişimlerle bir yere gitmeye çalışan görüntüdeydi. Trabzonspor'un orta alanında aynı özellikte üç oyuncu vardı. Abdulkadir Parmak, Flavio ve Baker… Bu bana göre büyük bir sorun. Malatyaspor gibi takım olma bilincinden yoksun, sorunlarla dolu bir takım karşısında bile orta alan organizasyonunda problem olduğu gerçeği vardı. İlk kullanılan serbest atıştan gelen golle rakip, daha fazla risk alan bir yapıya büründü. Atılan ikinci gol tipik bir karşı atak golü ve bunda en büyük pay sağ kenar oyuncusu Serkan ve Baker'ın. 2-0 öne geçtikten sonra ise Malatyaspor çok adamla Trabzonspor sahasına geldiği anda çok büyük boşluklar verdi. Atılan üçüncü golde topu getiren isim Baker'dı. Fakat bu takım için olmazsa olmaz bir oyuncu olan Nwakaeme'nin de bireysel becerisiyle attığı mükemmel golle ilk yarı 3-0'lık skorla kapandı.

Alınan sonuç ve 3 puan, bundan sonraki haftalar için moral açısından önemli ama eksiklikleri görmek gerekiyor.

Orta alanda mücadele gücü yüksek ve de savunma tarafı öne çıkan bir oyuncuya gereksinim olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli. Bir de ofansif anlamda katkı vermesi gereken ve de kendisinden çok şey beklenen Abdülkadir Ömür'ün bir an önce istenilen düzeye gelmesi gerekir. Savunmanın da stoper mevkiine lider özellikli bir oyuncu lazım.

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