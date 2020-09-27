27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler İskender Günen Lider stoper şart
İSKENDER GÜNEN
Lider stoper şart

Lider stoper şart

27.09.2020, Pazar
İlk iki müsabakada alınan başarısız sonuçlardan sonra Yeni Malatyaspor maçı öz güveni yakalamak açısından önemliydi. Karşılaşma başlangıcı 20. dakikaya kadar temposuz, atak girişimlerinden yoksun bireysel girişimlerle bir yere gitmeye çalışan görüntüdeydi. Trabzonspor'un orta alanında aynı özellikte üç oyuncu vardı. Abdulkadir Parmak, Flavio ve Baker… Bu bana göre büyük bir sorun. Malatyaspor gibi takım olma bilincinden yoksun, sorunlarla dolu bir takım karşısında bile orta alan organizasyonunda problem olduğu gerçeği vardı. İlk kullanılan serbest atıştan gelen golle rakip, daha fazla risk alan bir yapıya büründü. Atılan ikinci gol tipik bir karşı atak golü ve bunda en büyük pay sağ kenar oyuncusu Serkan ve Baker'ın. 2-0 öne geçtikten sonra ise Malatyaspor çok adamla Trabzonspor sahasına geldiği anda çok büyük boşluklar verdi. Atılan üçüncü golde topu getiren isim Baker'dı. Fakat bu takım için olmazsa olmaz bir oyuncu olan Nwakaeme'nin de bireysel becerisiyle attığı mükemmel golle ilk yarı 3-0'lık skorla kapandı.
Alınan sonuç ve 3 puan, bundan sonraki haftalar için moral açısından önemli ama eksiklikleri görmek gerekiyor.
Orta alanda mücadele gücü yüksek ve de savunma tarafı öne çıkan bir oyuncuya gereksinim olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli. Bir de ofansif anlamda katkı vermesi gereken ve de kendisinden çok şey beklenen Abdülkadir Ömür'ün bir an önce istenilen düzeye gelmesi gerekir. Savunmanın da stoper mevkiine lider özellikli bir oyuncu lazım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Sörloth, Sörloth, Sörloth... 30.07.2020 Perşembe
Savunma uyumsuzluğunun sonucu 20.07.2020 Pazartesi
Değişiklikler yanlış 14.07.2020 Salı
Sosa’da iş yok 09.07.2020 Perşembe
Oyun değil skor önemli 06.07.2020 Pazartesi
Kırmızı nerede! 23.06.2020 Salı
Övgüye değer 17.06.2020 Çarşamba
Ders çıkarın! 13.06.2020 Cumartesi
Trabzon’un kaderiyle oynandı 16.03.2020 Pazartesi
Katkısı asla tartışılmaz 04.03.2020 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA