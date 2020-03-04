İSKENDER GÜNEN

Katkısı asla tartışılmaz

İki ayaklı bir maç... Kendi sahanızda avantajlı bir skor yakalamanız gerekli. Önemli olan, attığınız gollerden çok yediğiniz gol... Çünkü deplasmanda atılan golün önemi büyük. Maçın ilk yarısında iki takım için de üretkenlikten uzak bir oyun vardı. Orta sahada geriye ve yana yapılan paslar ve oyunun temposunun yükselmediği süreler var. Böylesi büyük maçlarda bazı oyuncular var ki takıma yaptıkları katkı büyük önem taşır. İlk yarıda Trabzonspor'da Sörloth'u bir kenara bırakmamız lazım. Çünkü orta alanda kendisine verilen hiçbir destek yoktu. Sosa, Nwakaeme gibi oyuncuların performanslarındaki düşüş, iki kenar bekinin atak girişimlerinde yetersizlikler Trabzonspor'un pozisyon üretememesinin en büyük nedenleriydi. Elinizde Sörloth gibi bir oyuncunuz varsa rakibin yaptığı büyük hatayı affetmez. Temposu düşük bir oyun olmasına rağmen attığı golden sonra rakibin üstüne giden bir Trabzonspor ortaya çıktı. Ekuban'ın kişisel becerisi ile getirdiği top ve Novak'la farkın ikiye çıkmasından sonra ise topa daha fazla sahip olması gereken Trabzonspor'da anlamsız top kayıpları oldu. Sonrasında gelişen Fenerbahçe atağında Vedat Muriqi takımına hayat öpücüğünü verdi. 2-1'lik sonuç Trabzon için avantajlı ama ikinci maçta rakip alanda finale gidebilmeniz için mutlak golü bulup işi şansa bırakmamalısınız.

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