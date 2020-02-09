İSKENDER GÜNEN

Bu orta saha ile takımın işi zor

Üretkenlikten yoksun bir ilk yarı ile takım savunması yetersizliği yüzünden rakibe verilen pozisyonlar... İlk 11'de top Trabzonspor'da iken pozisyon üretme anlamında yetenekli oyuncular var ama pozisyon yok! Orta alanı Obi Mikel, Sosa, Ndiaye... İlerde de Nwakaeme ve Guilherme.

Top rakibe geçtiğinde mücadele eden, rakipten top almak için çalışan başka bir isim yok. İlk yarıda G.Birliği'nin, Trabzonspor'un sol kenarından atak girişimleri var. Uğurcan, bu takımın bugünlere gelmesinde en önemli isim.

Sessegnon'un vurduğu top ve Uğurcan'ın mükemmel kurtarışı maçın kırılma noktası. Bir başka kırılma noktası ise G.Birliği'nin geliştirdiği atakta Nadir'in yüzde yüz pozisyonda yaptığı inanılmaz vuruş. İlk yarıda Trabzonspor'un önde hiç üretkenliği yok. İkinci yarı oyun anlamında değişen herhangi bir şey yok. Ama Trabzonspor'un kazandığı penaltıya kadar her ne kadar ilk yarıya göre daha önde oynayan, pozisyon üretmeye çalışan bir takım varsa da diğer maçlara göre top üçüncü bölgeye geldiğinde üretken olmayan bir yapı var. Penaltıdan sonra atılan ikinci gol ve de oyun anlamında tatmin etmeyen bir yapı.

Bazı maçlar vardır alacağınız 3 puan şampiyonluk yolunda size büyük bir avantaj sağlar ama böyle bir orta saha ile işinizin kolay olmadığını söylemek gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü bu oyun için top rakibe geçtiğinde mücadele gücü yüksek, rakipten top alan oyuncuların da bulunması gerekiyor. Yoksa hayal kırıklıkları beraberinde gelir.

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