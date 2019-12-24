İSKENDER GÜNEN

İki farklı maç!

İKİ ayrı devreli bir maç… İlk yarı topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du ama ikinci yarı roller tamamen değişti. Geçen haftadan farklı olarak Yusuf Sarı'nın yerine Abdulkadir Parmak görev aldı. Sturridge sağda başlamasına rağmen atak girişimlerinde içeriye Sörloth'un yanına girerek oynadı. Sağ kenardan hücumda Sturridge'in içeriye girerek oynamasından dolayı Pereira zaman zaman boş alanlar buldu. Fakat, özellikle ilk yarıda Sturridge rakibini takip etmediği için Konya, Milosevic ve ona destek veren Alper'le ataklar geliştirdi. Ve de Konyaspor'un ilk yarıda bulduğu net gol pozisyonu doğdu.

Trabzonspor, ilk yarı topa daha fazla sahip oldu ama nedense temposu düşüktü. 1. ve 2. bölgede paslar ayağa yapılırken top 3. bölgeye geldiğinde üretkenlikten uzaktı… Nwakaeme ve Sturridge durarak oynayan iki isim... Gelişen Trabzonspor atağıında Nwakaeme'nin attığı pasta Sörloth'un -ki bana göre ilk yarının en çok mücadele eden ismi - mükemmel kafa vuruşu ile Trabzonspor 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya Ünal Karaman'ın Sturridge yerine Yusuf Sarı ile başlaması doğru bir tercih. Fakat Konyaspor'un bütün riskleri ele aldığı ve Trabzonspor ceza alanı çevresinde kaptırdığı toplarda hızlı hücum girişimlerinde bulunmaları gerekirken final pası yetersizlikleri öne çıktı. Bir de Konyaspor'un ikinci yarı bütün atak girişimlerini sağ kenarından yaptığı göz önüne alındığında Nwakaeme'yi çıkartıp orta alana Doğan Erdoğan'ı alıp Abdulkadir Parmak'ı da sol kanadın önünde değerlendirebilirdi.

Geçen hafta kaybedilen 3 puandan sonra bu maç zirve mücadelesi için mutlak kazanılmalıydı. Ömer Ali'nin kırmızısı ile 10 kişi kalan Konya ama yürüyecek hali olmayan Nwakaeme'den bir türlü vazgeçememe!

Uzatmada Miya golü yapsa yapılan hatanın bedeli çok daha ağır olurdu.

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