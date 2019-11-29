İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor Avrupalıdır!

Genç bir 11... Değişim ve gelişim açısından doğaldır ki önemli bir maç. Ama bir arada oynayamamanın getirdiği sorunlar kendini gösterdi. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar gibi ya da hücumda pas, şut tercihleri ve final pası yetersizlikleri vardı. İlk yarıda özellikle saha kenarından Serkan ve Avdijaj'ın geliştirdiği atakları izledik. Hatta bunların birinde Muhammet'le girilen net bir gol pozisyonu oldu. Muhammet çok genç ve deneyimsiz olduğu için bu fırsattan yararlanamadı. Ardından ise Getafe önemli oyuncularından yoksun olmasına rağmen üstünlüğü ele aldı ve de ilk yarının 30. dakikasından sonra net pozisyonlarına girdi. İkinci yarıda yenilen gol, Trabzonspor'un savunmasının ortasındaki oyuncuların yerleşme hatasından kaynaklandı. 1-0'dan sonra ise oyunda tempo daha çok düştü, Getafe oyunu istediği biçimde yönlendirdi ve de 3 puanı alan taraf oldu. Abdulkadir Parmak geçen sezon formayı aldıktan sonra olağanüstü bir çıkış yapan oyuncuların başındaydı. Ama dünkü görüntüsü büyük bir hayal kırıklığı olsa gerek. Çünkü genç ve deneyimi olmayan oyunculardan kurulu bir takımda arkadaşlarını olumlu futbola yönlendirmesi gerekirken sahada en fazla hata yapan oyuncuların başında geldi. Bir başka gerçeği vurgulamak gerektiği düşüncesindeyim... Trabzonspor'un bir puanda olması hayal kırıklığı... Bu takım Türkiye Ligi'ne çıktığından beri en kötü zamanlarında bile Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alan bir takımdı. Kimse 'Gruptan çıkma şansımız yoktu, genç oyuncularla oynamak zorunda kaldık' bahanelerine sığınmasın.

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