İSKENDER GÜNEN

Bizler geçmişte yaşamayı nedense çok seviyoruz. Anımsanacağı gibi Galatasaray Şampiyonlar Ligi ve de Avrupa kupalarında çok önemli başarıları olan bir takım. Ama futbolda ne yazık ki dün yok. Bugüne bakmak ve bugünü yorumlamak daha gerçekçi. Son yıllarda böylesi turnuvalarda Galatasaray ne yaptı bunu sorgulamaya çalışalım.Son 31 maçta 19 mağlubiyet, 10 beraberlik, 2 galibiyet.Son 12 maçta galibiyeti yok.Son 12 maçın 9'unda gol atamadı.Deplasmanlarda 19 maçtır kazanamıyor.Yani tablo gösteriyor ki kral çıplak!Bunun en önemli nedenlerinden birisi yanlış takım yapılanmasından geçmekte. Hâlâ futbolda kariyerinin sonuna gelen oyunculara milyonlarca Euro vermenin yanlışlığı içerisindeler. Buna en önemli örnek Falcao'yu gösterebiliriz.İki yıl üst üste Terim'le gelen şampiyonluktan sonra bugün gelinen nokta, doğaldır ki büyük bir hayal kırıklığı yaratmakta. Takımın hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de geldiği nokta kimseyi tatmin edecek düzeyde değil. Futbolun ne yazık ki doğası böyle. Örnek vermek gerekirse Tottenham yıllarca İngiltere Premier Lig'inde sıra takımı olmaktan bir türlü kurtulamadı. Pochettino geldikten sonra ise büyük bir çıkış yakaladı ve şampiyonluk yarışının içinde oldu. Geçen yıl ise Şampiyonlar Ligi'nde final maçı yaptı. Ama alınan başarısız sonuçlardan sonra (istediği hiçbir transfer yapılamamasına rağmen) görevine son verildi. Futbolda yukarıda belirttiğim gibi dün ne yaptığınız değil, bugün gelinen nokta büyük önem taşımakta. Yalnız şu an Süper Lig'de zirveye oynayan takımlar arasında çok büyük farklar yok.Düşüncede devrim yapmanın zamanı geldi hatta geçiyor bile. Başarının sırrı, üretim, üretim, üretim... Yani kulüpler hazırcı zihniyetten vazgeçmeliler. Kendi gencine güvenmek ve onu geliştirmek hedef olmalı. Yabancıya hiçbir zaman karşı olmadım.Kariyerlerinin sonuna gelen, hedefi olmayan yabancı oyuncu transferlerine dur demek zorundayız. Yetenekli gençlerimizle, kaliteli ve hedefi olan yabancı oyuncularla karma bir takım oluşturmak gerekiyor. Kendi gencimize bugüne kadar gereken şanslar verilmediği bir gerçek. Milli Takım'ın şu an aldığı başarılı sonuçlar göz önüne getirildiğinde Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik gibi genç oyuncularımız acaba Türkiye'de kalsa şampiyonluğa oynayan bir takımda yer bulabilirler mi? Onun için Avrupa kupalarında başarılı ve istikrarlı sonuçlar alabilmenin yolu, üretimden geçiyor.