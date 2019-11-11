İSKENDER GÜNEN

Kimin oynadığı önemli değil...

Sakatlıklar nedeniyle kısıtlı bir kadro içerisindeki Trabzonspor, kendisi için önemli olan maçta 3 puanı alma başarısı gösterdi. Kolay değil çünkü en önemli oyuncular yok. Bir de ligin başından beri oyunuyla ligi domine eden Alanyaspor karşısında 75 dakika 10 kişi bu başarıyı gösteriyorsunuz. İlk yarıya damga vuran isim hakem Abdulkadir Bitigen, henüz maçın 6. dakikasında Abdulkadir Parmak'ın Alanya ceza sahası içerisinde Alanyalı oyuncu ile girdiği pozisyonda faul vermesi gerekirken vermedi. Sonraki atakta Alanyasporlu oyuncunun eliyle oynadığı pozisyon bariz penaltı. İkincisi ise yine Abdulkadir Parmak'ın orta alanda ikili mücadele ettiği ve kırmızı kartla cezalandırdığı pozisyon. Parmak, topa hamle yaparak dokunduktan sonra rakibin bileğine bastı. Ama bu pozisyonda direkt bileğe hamle olmadığı düşüncesindeyim. Sarı kartla cezalandırılabilirdi.

10 kişi kaldıktan sonra ise ilk yarının sonuna kadar Alanya, Trabzonspor yarı alanında topa daha fazla sahip oldu. Girdikleri iki net gol pozisyonunu değerlendiremediler. İkinci yarı ise Trabzonspor oyunu kendi alanında kabul etti ve rakibe boş alan bırakmamaya çalıştı. Önde ise Nwakaeme ve Sörloth top ayaklarına geldiğinde top saklama becerileri ile arkadaşlarına yardımcı olan iki isimdi.

Böyle bir maçta duran topların Trabzonspor için pozisyon bulma açısından önemli olduğu gerçeği inkar edilemez. Kornerden gelen top ve ardından kazanılan penaltı ile öne geçtiler.

Ardından yine korner atışından gelen topla penaltıyı kazandılar. Golle sonuçlansa kalan sürede daha rahat oynama fırsatı elde edeceklerdi.

Ama bir başka gerçek var ki olumsuz koşullara rağmen bu takımda kim oynarsa oynasın elinden geldiğince mücadele ediyor. Maçı son dakikaya kadar bırakmıyorlar.

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