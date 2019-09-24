İSKENDER GÜNEN

TRABZONSPOR için zorlu bir süreç... Avrupa kupaları ve Süper Lig, her iki kulvarda yapılan maçta mental ve fiziksel yorgunlukları beraberinde getirmekte. Bir de sakatlıklar var ki bu da takımın hücum gücünü eksiltmekte. Sivas maçında bu yüzden sahaya çıkan ilk 11'den başka kenarda bekleyen oyuncular alt yapıdan geldi.

Eğer ikinci yarıda Sörloth penaltıyı gol yapsa Trabzonspor 3 puanı alırdı. Uğurcan 2. yar ı önce Emre Kılınç ardından Mert'in pozisyonlarında başarılı kurtarışları ile öne çıktı ama oyunun son dakikalarında gelen gole engel olamadı.

Maçın başında gelen golden sonra Trabzonspor oyunu kendi alanında kabul etti. Orta alanı savunmaya yakın kurdu ve rakipten kaptığı toplarda atak yaptı. Fakat önde Ekuban ve A.Ömür olmayınca top karşı alana gittiğinde etkisiz görüntüler ortaya çıktı. Nwakaeme'nin bireysel becerisinden başka pozisyon üretme şansı gerçekten çok az.

Sivas'ın kazandığı golde ise Trabzonspor savunmasının arkasına atılan topta savunmanın göbeğinde oynayan Hosseini'nin daha önceden pozisyonu sezip rakibi etkisiz kılma şansı vardı. Artık futbolda bazı ezberleri değiştirmemizin zamanı geldi. Topun sizde kalma süresi önemli ama öne oynama ve hızlı hücum çok daha önemli. Bu yüzden oynanan oyunun, tribünlere gelen taraftarlara keyif verdiğini düşünmüyorum.

Sonuç Trabzonspor açısından doğaldır ki çok büyük bir hayal kırıklığı ama şu an takımın içinde bulunduğu durum gerçekten kadro yetersizliğini düşündüğümüzde hiç de kolay değil.