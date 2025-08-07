OSMAN İMECE

Gazze'de Açlık Bir Silaha Dönüştü: Her Gün 28 Çocuk Hayatını Kaybediyor!

Gazze'de yaşanan insanlık dramı her geçen gün daha vahim bir hal alıyor.

UNICEF'in açıkladığı verilere göre,

Gazze'de her gün 28 çocuk açlık ve yetersiz beslenme sebebi ile hayatını kaybediyor.

Gazzeli çocuklar bir taraftan bombalara karşı, bir taraftan da açlığa karşı yaşama mücadelesi veriyor.

Soykırımcı İsrail'in şu an gündeminde Gazze'nin tamamen işgal edilmesi var. ABD, doğrudan onaylamasa da itiraz edecek gibi gözükmüyor. Trump, topu tamamen katil İsrail'e atmış durumda.

BM, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planını "felaket" olarak değerlendiriyor.

BM'nin zaten İsrail karşısında bir hükmü de kalmış değil. Her şey ABD'nin kontrolünde.

ABD ne derse o oluyor. BM adeta hükümsüz Gazze konusunda.

BM yetkilileri, Gazze'deki kıtlığın sona ermesi için her gün yüzlerce yardım tırının bölgeye ulaşması gerektiğini vurguluyor.

Ancak İsrail'in sürdürdüğü abluka, insani yardımların Gazze'ye girişini büyük ölçüde engelliyor.

İsrail hükümetinin "Gazze'de açlık yok" iddiası,

BM ve diğer uluslararası kuruluşların raporlarıyla zaten çelişiyor.

BM verilerine göre, Gazze'deki nüfusun %90'ı günlük yemek bulmakta zorlanıyor. Her gün açlık sebebi ile onlarca insan hayatını kaybediyor.

Yetersiz beslenme, özellikle çocuklarda geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastanelerin çöktüğünü, temiz su ve ilaç bulunamadığını,

hamile kadınların ve kronik hastaların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uluslararası toplumun ise bu insanlık krizine karşı hala sessiz kalması vicdanları yaralıyor.

Batılı devletler, İsrail'e verdikleri koşulsuz destekle bu insanlık trajedisine adeta ortak oluyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu bir insanlık trajedisidir" çağrısı yapmasına rağmen, hala somut bir adım atılmış değil! İsrail bölgede istediğini yapıyor.

Uluslararası hukuk, açlığı bir savaş silahı olarak kullanmayı savaş suçu kabul ediyor.

Ancak konu İsrail olunca herkes sus pus!

İsrail, uluslararası hukukun ihlal edilmesine rağmen,

Gazze'ye yönelik ablukasını ve saldırılarını acımasızca sürdürüyor.

İsrail'de yapılan bir ankette bile (sürpriz değil)

İsrail halkının yarısından fazlasının

Gazze'deki kıtlık karşısında rahatsızlık duymadığı dile getirmiş. Şaşırdık mı elbette hayır!

İsrail destekli birçok sosyal medya hesabı utanmadan sıkılmasın ahlaksızca sosyal medyada gördüğümüz açlıktan bitap düşmüş, gözyaşı döken çocukların propaganda aracı olarak kullanıldığı yalanına sarılıyor.

Ancak gerçek artık gizlenemeyecek kadar açık.

Gazze'de kıtlık var.

Gazze'de açlık silah olarak kullanılıyor.

Gazze'de çocuklar açlık sebebi ile şehit oluyor.

Ama dünya hala uyuyor, "uyumak" zorunda bırakılıyor.

Peki ne yapılmalı?

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası derhal kaldırılmalı, insani yardımların serbestçe ulaşması sağlanmalı.

Uluslararası toplum, İsrail'e yönelik baskıyı artırmalı ve silah ambargosu uygulamalı.

BM ve diğer uluslararası kuruluşlar (özellikle Batılı ülkeler), İsrail'in işlediği savaş suçları için cesaretle hesap sorulmasını sağlamalı.

Gazze'de yaşananlar büyük bir insanlık trajedisi.

Bu iyiler ile kötülerin savaşı.

Ve İsrail şu an o kötülüğün merkezi olmuş durumda…

Dünya, çocukların ölümünü seyrederken, tarih bu sessizliği "suç ortaklığı" olarak yazacaktır elbette.

Vicdan sahibi herkesin, her canlının bu zulme karşı sesini cesaretle yükseltmesi gerekiyor.

O yüzden susmamak susanlara karşı tepkimizi en yüksek perdeden ortaya koymamız gerekiyor.

Gazzeli masum yavruların artık açlığa karşı dayanacak güçleri kalmadı!

Gazze yalNız

Gazze çaresiz

Gazze öksüz ve yetim...