Aslında bu yazıyı gelecek hafta başındadiye yazacaktım.. Tam o sıradain Türkiye gazetesi spor sayfasındaki yazısı çıktı. Spor sayfasındayazısına şaşmayın.. Çünkü Kemal de, gazetelerin gazete olduğu devirlerden kalandan.. Bize ustalarımız her şeyi merak etmeyi, izlemeyi ve de yazmayı öğretmişlerdi. Şimdikiler spor yazmayı bile bilmiyorlar.. Tek yazdıkları futbol.. Onu da bilseler gam çekmem ya..Neyse.. Bakın Kemal, hem de spor sayfasında ne yazmış?.Burasına kadar gelmiş olmalı..

*

Vallahi ben bu sorunun cevabının kolay kolay yakın zamanda ortaya çıkacağını sanmıyorum... Geçtiğimiz perşembe akşamı "Yıldızların Altında" programını açtım, büyük umutlarla... Ve yine yandım. Yaygara ve kimsenin belki de işitmediği besteler... Beklentim odur ki, bu TRT Müzik, ne zaman bu ülkenin Münir Nurettin, Zeki Müren, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy, Hamiyet Yüceses gibi unutulmazlarını bize sanki hayattalarmış gibi sunacaktır? Unuttuklarım beni affetsinler... Yahu siz bu kanalın sorumluları yoksa hakiki alaturka ile hiç mi hiç bilginiz yok?

*

Sevgili Kemal,Ben bu TRT Müzik rezilliğini yıllardan beri yazdım.Kukla Genel Sanat Yönetmeni gitti. Yenisi geldi.Konuştuk..dedi.Aylar değil, mevsimlerdeğişti. Eski tas eski hamam..Cumhurbaşkanımızın işi başından aşkın.. TRT'nin bağlı olduğu Başkan Yardımcısı Sayına açık mektup yazdım, 10 Eylül'de..O gün aradı Sayın Oktay.. Uzun uzun ve çoğukonuştuk. Sayın Oktay hemen TRT Genel Müdürü ve TRT Müzik Yönetmeni'ni aramış. İşe el koyduğunu söylemiş.. Geçen yıl, 12 Eylül'de de onu yazdım....Ve bugün..Durum eskisinden de kötü.. O zaman başvuru gene Sayın Başkan Yardımcısı Oktay'a....Ve gene 10 Eylül'de yazdığım yazı..

*

Fuat Oktay, bilirsiniz, Başkanlık sistemi ile yönetilen ülkemizde Başkan Yardımcısı, yani ülkemizin 2 numaralı adamı..

Ona başvurmamın iki sebebi var.

Birincisi, şikâyetçi olduğum TRT, onun sorumluluk alanında..

İkincisi.. Bu ülkede sorunlar "Yukarısı" el koymazsa çözülmüyor..



Gazino dönemi bitti.

Sıradan insanların gittikleri aile bahçeleri yok. Maksim gibi büyük gazinoların "İçkisiz aile matineleri" de yok.. Yani bu ülkede hele alaturka müzik dinleme imkânı kalmamıştı ki, TRT Müzik yayına girdi.

Sandık ki, TRT eski günlerdeki gibi, komedi, eğlence dahil, tüm aileyi, nineden toruna ekran başına toplayacak, "Aile" kavramına hizmet ederken, alaturka müzik zevkine de seslenecek.

Nerde.. Bakın aile izleme saatlerine..

Yani akşam, prime time dedikleri zamana.. Ya da cumartesi, pazar sabahlarına..

"Herkes TRT Müzik'ten kaçsın" diye program yapsan ancak bu kadar başarılı olur..

Aile eğlence programı yok.. Ne var?.

Hele son zamanlarda, kimin keyfine hizmetse, nerdeyse türküden nefret ettirecek kadar türkü doldurdular..

Düşünün, 40 sene Modern Folk Üçlüsü'nün menajerliğini yapan ve türkü çağıran ben söylüyorum bunu..

Yayının yüzde 80'i türkü. Yüzde 15'i alaturka.

Yüzde 5'i Türk pop..

Arşiv'den seçmeler ki, dünyanın en güzel arşivi var TRT'de, ayni program tekrar tekrar ve yarıdan fazlası, halk müziği olarak yayınlanıyor...

Torpillerinin yukardan olduğunu yayıp, TRT Müziği tapulayan dört beş sanatçı var. Onlara haftalık özel program verilmiş ama yetmemiş, bir de her türlü yapımda, her gün defalarca ekrandalar, nasıl torpilse..

Allah'ın günü, kaynağı belirsiz Top 10, Top 20 programı yayınlıyorlar ama, o listedeki pop şarkıların yer aldığı, tek, bir tek pop müzik programı yok, TRT Müzik'te.. O zaman liste niye?. Ben tahmin ediyorum, Sayın Oktay..

Bunları defalarca yazdım Başkan Yardımcım..

İsim vererek yazdım. TRT Genel Sanat Yönetmeni Kenan Bölükbaş denen zat, cevap verme zahmetine bile katlanmadı.

Ondan umut kesince, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e açık mektup yazdım. Emrinde basın bürosu, tonla adamı var.. Kendisi dahil hepsi benim vergilerimle, bana hizmet için maaş alan tonla adam. Tenezzül edip satır cevap çıkmadı.

Bildiklerini okumaya, daha da şiddetle devam ettiler..

Yani, kusura bakmayın, tavırları..

"İt ürür. Kervan yürür.." Ürüyen de ben oluyorum, Sayın Oktay!. Bu ülkenin en kıdemli gazetecisi olma yanında, ilk TRT ve Televizyon Muhabiri ve Yazarı olarak, bu kurumu nerdeyse avucunun içi gibi bilen ben.

Lütfen bu konuya el koyar mısınız, Sayın Başkan Yardımcım!.

Lütfen TRT Müzik yayınları için soruşturma açtırır mısınız?

***



Can Sayın

2021'İN İLK LİSTESİ.. KIŞ ŞARKILARI..



Ocak ayındaki 2020'nin en iyi şarkıları listemden sonra bugün 2021'in ilk listesiyle bir aradayız.

Kovid salgınının etkisiyle olsa gerek üretilen şarkı sayısı oldukça arttı yeni yılın ilk iki ayında.

Şarkı çok olunca en iyi ilk 10 oluşturmak daha da zorlaşıyor.

İşte bana göre kış şarkıları Türk Top 10'u..

1- Fly Above - Mahmut Orhan Ft. Sena Şener.. "Feel"den 5 yıl sonra bu ikili yine bir araya geldi, iyi ki de geldi. Shazam Top 200 Dünya listesinde tek Türk yapımı şarkı olarak dikkat çekiyor.

Türkiye listelerinde pek görünmemesine rağmen birçok Avrupa ülkesi listelerinin üst sıralarında.

2- Parmak İzlerin - Aydilge & Birol Namoğlu.. Uzun zamandan beri dinlediğim en iyi düet şarkılardan biri. Finaldeki 30 saniyelik harika keman solo, kemanın başarılı gençlerinden Utku Barış Andaç'tan.

3- Kül - Cem Adrian & Mark Eliyahu..

Adrian'ın sesi ile Eliyahu'nun kemençesinin biraraya gelmesinin muhteşem sonucu.

4- Retrograde - Aleyna Tilki.. Hem yorumu hem klipteki performansı çok başarılı. İlk İngilizce sözlü şarkısı. Sözler dünya starı Dua Lipa'dan; prodüktör, Beyonce, Weeknd gibi dünya yıldızlarının prodüktörlüğünü de yapan King Henry. Üstelik ilk defa bir Türk şarkıcı, Warner Müzik gibi bir dünya devi ile uluslararası bir projeye imza atmış.

Hak etmiş de.

5- Yanımda Kal - Ekin Ekinci.. İzmir'den 20 yaşında henüz konservatuvar öğrencisi. Harika bir ses ve yorum. Yolu çok açık.

6- Olsun - Hadise.. Küçük Bir Yol'dan sonra bu şarkı da çok kaliteli. Bir haftada 5 milyon izleyiciyi buldu bile.

7- Bana Gel Deme - İkiye On Kala.. Geçen yılın en çok dinlenen şarkılarından "Kafamda Kentsel Dönüşümler" ile 100 milyon izlenmeyi geçen grup, bu yepyeni şarkısıyla da benzer başarıya ulaşabilir.

8- Boş Yapma - Zeynep Bastık.. Sesini çok beğendiğim Bastık, kendi yaptığı şarkısını söylüyor.

Şarkı da kendisi gibi çok sempatik.

9- Yine Karşılaşırsak - Can Bonomo..

Adaşım her şarkın mı güzel olur senin? Söz müzik de onun.

10- Evdekilere Söyle - Güliz Ayla.. Güliz, 6 yıl önceki "Olmazsan Olmaz" seviyesine yaklaşmış.

Söz-müzik yine kendisinin.

cansayintr@yahoo.com

***



EN İLGİNÇ KOMPLO TEORİSİ..



Yanlısı, yansızı Kovid günlerinde, adlarından söz ettirmek isteyen bir yığın uzman (!) ve de onlardan beslenen yazar, halkın moralini bozmak, Kovid'e karşı en büyük silah olan moralleri yıkmak ve onlara adeta "Bakmayın verdikleri umuda, çıkın, gezin eğlenin. Çünkü son günlerinizi yaşıyorsunuz.

Onları keyifle geçirin" dercesine konuşup yazıyorlar.

Kendinden söz ettirmenin, internette anında yayılmanın en kolay yolu, kötü şeyler söylemek çünkü. Yarım dakika içinde Los Angeles'tan Sydney'e yayılıyor adınız sosyal medyada.. Eee.. Bir de siz sosyal medyaya gömülü yaşıyorsanız?.

Oysa..



Güven bitti mi moral, moral bitti mi umut biter..

Ben devletime güveniyorum.

Onların dediklerini, hatta elimden geldiği kadar fazlasıyla yapıyorum ve bu güven, bu moral, bu umut içinde günlerimi keyifle geçiriyorum.

Bugün size de bir keyif sunmak istedim.. Dünyanın en ünlü komplo teorisi bu.. Bizde pek duyulmamıştı ama, görünce bayıldım..

İskambil kâğıtlarından üretilmiş bir komplo teorisi bu..

Yanda gördüğünüz Kupa Papazı.. Biz "Papaz" diyoruz ama, uluslararası adı "King", yani "Kral!." Onun için köşede "K" harfi var.

Şekle bakın.. Kral'ın ensesinde bir bıçak var.. Bu resme bakarak Kupa Kralı'nın adı "İntihar eden Kral" olarak çıktı dünyada.. İşte en büyük komplo teorisi.. O kral intihar falan etmedi oysa. O kral, kendi ensesini kesmedi. Kanıt mı?.

Kralın göğsüne yapıştırdığı sol elinin manşetine bakın. Bir de bıçağı tutan sağ elin manşetine.

O iki manşet farklı.. Çünkü o iki el farklı..

Yani Kupa Kralı intihar etmedi.. Öldürüldü..

Peki kim öldürdü?.

Şimdi yandaki resme bakın.. Bu Maça Kralı.. Sağ elinde bıçak görülüyor. Peki manşet.. Onu saklıyor..

Neden acaba?.

Çünkü Kupa Kralı'nı o öldürdü. Sol eli hiç görünmüyor..

Manşetini saklamasa kanıt olacak, çünkü cinayetine!.

(İskambilleri çıkarmışken, Papaz Kaçtı gibi kolay aile oyunu var.. Hadi oturun masaya.. Hele bir de King oynamayı biliyorsanız?.)

***



SEVDİĞİM LAFLAR

Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere!. Albert Einstein

***



TEBESSÜM

Küçük Temel'in deneyimi.. "Eğer annesi, babasının anlattığı fıkralara gülüyorsa, evde misafirler var demektir."