Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının geçtiğimiz yüzyılın en büyük trajedisi olduğunu, ardından kurulan 40'a yakın devletin kendi içinde ve imparatorluk bakiyesi komşu devletlerde yarattığı sancıları yazmıştık.Bugün hâlâBir medeniyetin, bir nizamın, bir vicdanın tarihten çekildiği bu dönemin günümüze izdüşümüne baktığımızda Cumhurbaşkanıın vizyonunu daha net anlayabiliriz.Malumunuz mevcut dış politikamızı "yayılmacılık" diye adlandıranlar var. Oysa bu suçlamayı dile getirenler, aslında Osmanlı'yı yıkan osiyasetinin torunlarıdır.Onların gözünde bölünmüş, güçsüz, kendi içine kapanmış halklar makbuldür. Çünkü ancak böyle yönetilebilir, ancak böyle sömürülebilirler.Oysa Erdoğan'ın hedefi, imparatorluğun emanet bıraktığı bu coğrafyayı yeniden ortak menfaatler doğrultusunda kalkındırmaktır.Bu vizyonun somut örneklerini de görüyoruz:Sırbistan-Bosna hattında istikrar için yürütülen diyaloglar...Katar ile stratejik işbirliği sayesinde Körfez'de oluşan yeni denge...İşte bu vizyon, eski sömürgecilerin korkularını depreştirmektedir. Çünkü biliyorlar ki, mazlum milletlerin yeniden ayağa kalkışı, onların asırlık hâkimiyet planlarını boşa çıkaracaktır. Terör devleti İsrail'in melun başbakanı Netanyahu'nun sık sık "Osmanlı'yı yeniden ayağa kaldıramayacaksınız" çıkışları, hatta 1915 olaylarını "soykırım" diye yaftalaması boşuna değildir. Onlar, bu coğrafyanınkorkuyorlar.Osmanlı belki yorulmuştu, dağılmaya yüz tutmuştu. Bugünın vizyonu, o yokluğun bıraktığı boşluğudoldurma gayretidir.Ve tarih bize bir şey öğrettiyse şudur:Birlikten doğan güç, parçalanmışlığın getirdiği acıdan her zaman daha büyüktür.