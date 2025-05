Pakistan zindabad!

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da bir süredir adı konulmamış bir Müslüman soykırımı yaşanmakta.

Ülkede yaşayan ve sayıları 200 milyona yaklaşan Müslüman toplum, neredeyse her gün saldırıya uğramakta. Çin'i dizginlemesi için ABD ve Batı tarafından el üstünde tutulan Hindistan, aynı zamanda İsrail'i ve Nazileri en çok seven ülke olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Hindistan, yıllardır ülkesindeki Müslümanlara yönelik gösterdiği şiddet sarmalını bir adım daha ileriye taşıyıp Pakistan'ı gözüne kestirmek gibi büyük bir hata yaptı.

Dünyanın en yoğunlaştırılmış askeri bölgelerinden biri olan, işgal altındaki Keşmir'de 22 Nisan'da meydana gelen saldırıyı bahane eden Hindistan, bu saldırıdan doğrudan Pakistan'ı sorumlu tuttu.

Pakistan'ın saldırıyı araştırmak için uluslararası komisyon kurulması talebini görmezden gelen aşırı Hindu milliyetçisi Modi hükümeti, uluslararası anlaşmaları askıya aldı. Pakistan'ın kullanımı için tahsis edilen barajlardan su gönderiminin engellenmesiyle başlayan süreç, 7 Mayıs'ın ilk saatlerinde Pakistan'a yönelik askeri müdahaleyle devam etti.

Uluslararası hukuku hiçe sayan ve masum sivillerin şehit olmasına neden olan bu saldırıya Pakistan, meşru müdafaa haklarını kullanarak cevap verdi ve sonuç Hindistan için bir fiyasko oldu.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakları düşüren Pakistan ordusu, bununla da kalmayıp karşı atağa geçerek Hindistan ordusuna ait mevzileri vurdu.

Pakistan, Türkiye'nin kadim bir dostu; hatta dostundan öte kardeş olarak gördüğü bir ülke. İki ülkede iktidarda kimin olduğundan bağımsız başlayan bu dostluk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok daha gelişti.

Bugün Pakistan'da en popüler siyasi figürlerden biri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu gerçeği yolu bu ülkeden geçen herkes kabul etmektedir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ile kurduğu ilişki, bu ülkenin bizi Kurtuluş Savaşı'nda ilk destekleyen ülkelerden biri olmasındaki hassasiyetle aynıdır. Bu yakınlık Pakistan tarafından da karşılık buldu.

22 Nisan'da Keşmir'de yaşanan şüpheli saldırı sonrasında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın yakıt ikmali için Pakistan'a inmesi bile Hindistan'da gündem olmuştu.

Buna ilave olarak Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'daki muhataplarını arayıp destek mesajlarını iletmesi, iki ülke arasındaki kardeşliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu kardeşliğin hakkını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı şu açıklamayla teslim etti:

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve bu kritik dönemde Pakistan'la gösterdiği dayanışma ve destek için kendisine teşekkür ettim. Türk kardeşlerimizin, Hindistan tarafından gerçekleştirilen dünkü hain füze saldırılarında şehit olanlara ettikleri dualar için şükranlarımı sunuyorum."

Pakistan her türlü desteği sonuna kadar hak eden bir kara gün dostu ve iyi ki Türkiye'de bu gerçeğin hakkını teslim eden bir iktidar bulunmakta.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın