İsrail neden Suriye’ye saldırıyor?

7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı Harekâtı ile "dünyanın en tehlikeli ordusu" imajı çöpe atılan siyonist İsrail, Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguladı. Ancak Filistin direnişini çökertemedi.

En çok aranan isimlerden Yahya Sinvar'ın şehadeti bile İsrail'e zarar yazdı. Dünya, şehit Sinvar'ı elindeki asa ile İsrail'in tüm teknolojik silahlarından daha güçlü gördü.

Filistin direnişini dize getiremeyen, ayağındaki terliklerle İsrail tanklarını yok eden mücahitleri dünyaya tanıtan siyonist İsrail, en sonunda istemese de ateşkes şartlarını kabul etti. Filistin'in direniş aklı karşısında aciz duruma düşen İsrail, rehinelerinin Hamas mücahitlerine gösterdiği hürmet ile bir kez daha rezil oldu.

Ve tam da kendisinden beklendiği gibi ateşkesi zora sokan, şartlarına uymayan, hatta ihlal eden çirkefliğine başladı. Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engelledi. Ateşkese aykırı bir şekilde saldırılarına devam etti ve Filistinli rehinelerin serbest kalmasını geciktirdi.

"Kendisinden beklenen" diyorum; çünkü eğer İsrail'in tarihi uymadığı anlaşmalarla doludur. Karşımızda en yakın müttefiki, hatta hamisi ABD'de bile casusluk faaliyetlerine devam eden bir yapı var.

Dolayısıyla İsrail'in her an Gazze'de soykırım zulmüne devam etmesini bekleyebiliriz. Zaten bu süreçte durmayıp Batı Şeria'da terör saldırılarına devam ediyor.

Terörist İsrail'in kendisini koruyan, hatta var eden dünya düzenini yıkacak kadar pervasız olduğunu daha birçok kez bu köşede yazdım. İsrail de her seferinde beni haklı çıkardı. "Ben her yeri kırar dökerim, nasılsa kimse bana dokunamaz" tavrıyla sürdürdükleri azgınlıklarına bir cephe daha açarak Suriye'yi dâhil ettiler.

Esed rejiminden zamanında aldıkları stratejik bilgilerle Suriye'ye saldıran İsrail'in amacı, bu ülkedeki yeni yönetimi kendisine saldırtmak ve ABD başta tüm Batı Bloku'nu yeni Suriye'nin karşısına dizmek...

Belki bu şekilde Filistin direnişi karşısında düştükleri krizden çıkmayı da, Netanyahu ve hükümet karşıtı büyüyen muhalefeti de sindirmeyi planlıyorlar. Elbette ABD Başkanı Donald Trump'ın Evanjelist meczupluğunun da kendilerine alan açtığını düşünüyorlar.

Ancak İsrail'in unuttuğu bir şey var. 7 Ekim sadece İsrail'in caydırıcılığına vurulmuş bir darbe değil. İsrail için kum saatinin yönünü de değiştiren bir olay.

Gazze'de tüm dünyaya ders veren direniş, elbette İsrail'in bulabildiği ilk fırsatta ateşkesten cayacağını hesaba kattı. Mevcut Suriye yönetimi, öncelikleri arasına İsrail'in saldırganlığını engellemeyi dâhil ettiğinde, ki bir süre bu kaçınılmaz görülüyor, İsrail'in sonunu kendi eliyle hazırladığını net biçimde göreceğiz.

