Önce özür dilemelisiniz

7 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen Aksa Tufanı Harekâtı ile Filistin direnişinin dünyadaki pek çok perdeyi indirdiğini, aslında başardıkları itibarıyla dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu daha önce hatırlatmıştık. Filistinli direnişçilerin indirdiği perdelerden biri de ülkemizdeki İsrail destekçileri oldu. Var olduklarını biliyorduk ama bu kadar çok ve pervasız olduklarını tahmin edemiyorduk.

Filistinlilere atılan "Onlar zaten vatanlarını satmışlardı" iftirasının da ötesine geçerek Hamas'ı terör örgütü ilan ettiler, siyonistleri bile kıskandıracak kadar İsrail'in haklarını savunanlara maruz kaldık. Filistin direnişinin lideri şehit edildiğinde "İsrail büyük bir zafer kazandı" sevinciyle haber sunanlar oldu.

Bunlara bir de şu an ana muhalefet partisinin genel başkanlık koltuğunda oturan Özgür Özel dâhil oldu. 7 Ekim'de yaşananları terör saldırısı, Hamas'ı terörist ilan edip Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı Kuvayı Milliye güçlerine benzeten açıklamasına tepki gösterdi.

Bütün bunlar hiç yaşanmamış gibi, 7 Ekim 2023 tarihinden tam 490 gün sonra CHP bir Filistin mtingi yapmaya karar verdi. Önceden duyurulmamış bu etkinlik için 9 Şubat Pazar günü seçilmiş ve yer olarak da Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağı ilan edilmişti. CHP bu etkinliği yaparken bu yıl 1 Ocak'ta ikincisi yapılan Filistin'e Destek Yürüyüşü'nü örnek gösterdi.

Geçen sene yapılan Filistin'e Destek Yürüyüşü sonrası elinde kelime-i tevhid bayrağı taşıyan yaşlı bir adama saldıran kişi tutuklandığında ortalığı ayağa kaldıran kendileri değilmiş gibi bu yürüyüşü örnek gösterdi CHP. Saldırganın babasına CHP Genel Başkanı tarafından destek ziyareti yapılmamış gibi, iki yürüyüşe de en büyük tepki, CHP'li yetkililerden ve medyadaki tetikçilerinden gelmemiş gibi Filistin'e destek yürüyüşünü örnek gösterdiler.

1 Ocak günü sabah saatlerinde şehrin boş olduğunu, o günün resmi tatil olduğunu daha konuşmadan bu ikiyüzlülüğe şapka çıkarmak gerekiyor. Çünkü bu kadarı CHP için bile fazla.

Eminönü'nün en kalabalık olduğu günlerden birinde apar topar miting düzenleme talebi beklenildiği gibi kabul edilmedi. Bu kez de CHP sanki Filistin'de yaşanan soykırıma ses çıkartacakmış da engellenmiş gibi bir mağduriyet tiyatrosu oynamaya çalıştı. Kendileri bile inanmamış olacak ki CHP'li yetkililerden kimse bu tiyatroda yer almadı.

Madem CHP aradan geçen 490 gün sonunda Filistin'de yaşanan soykırıma bir ses çıkarmak istiyor... O zaman kendilerine bir teklifim var. Filistinli direnişçileri terörist ilan ettiğiniz için özür dileyin. Partinizin beslediği medya tetikçileri, ağızlarını her açtığında Filistinlilere nefret kusmaya son versin. Siyonist İsrail'in yalanlarını Türkiye'de cansiperane savunan isimlerle aranıza mesafe koyun. Ancak uyarayım, bunu yapmak için partinizi feshetmek zorunda kalabilirsiniz.

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