İyiler boyun eğmedi

Gazze, 363 kilometrekarelik bir yerleşim yeri. Yüzölçümü olarak İstanbul'un yüzde altısına tekabül eden bir bölgeden bahsediyoruz. Nüfus yoğunluğu olaraksa İstanbul'un tam 10 katı kalabalık. Yani insanların neredeyse üst üste yığıldığı bir bölgeden bahsediyoruz.

Terör devleti İsrail, Aksa Tufanı Harekâtı'ndan sonra zaten yıllardır ablukaya aldığı bölgeyi 465 gün boyunca sürekli bombaladı. Bu yazıyı hazırlarken henüz resmi olarak açıklanmayan bilgilere göre İsrail ateşkes şartlarını kabul ederek, 465 günlük katliamına rağmen Gazze'de Filistin direnişini yenemediği ve yenemeyeceğini sonunda kabul etti.

Filistinliler, modern dönemlerin en büyük direniş destanlarından birini yazıp Gazze'de yekvücut olarak siyonist İsrail'e yenilmedi. O siyonist İsrail ki arkasına aldığı ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın sınırsız desteğine rağmen Filistinlilerin şanlı direnişini yenemedi. O siyonist İsrail ki dünyanın en büyük şirketlerinin kendisine sağladığı teknolojik ve lojistik desteğe rağmen Filistinlileri yenemedi. Hastaneler, okullar, camiler, sivillerin yaşadığı her bölgeyi defalarca bombalamasına rağmen yenemedi.

Filistinli direnişçiler, Gazze'de siyonist teröristlerle savaşırken şehit olan Yahya Sinvar'dan, borularda kalan son su damlalarını içmeyip küçük kardeşlerine taşımaya çalışan küçük Filistinlilere kadar insanlığa gerçek özgür dünyanın neresi olduğunu gösterdiler. Düşünün ateşkes anlaşması için yorum yapan Almanya Başbakanı, şartların İsrail için kötü olduğunu, ancak rehinelerin kurtulması için bu acı reçetenin uygulanması gerektiğini açıkladı. Bu açıklama bile Filistin direnişinin bize, İsrail'in ABD ve Almanya'yı nasıl "işgal ettiğini" gösterdi.

46 bin 645 şehide, 100 binin üzerinde yaralıya, enkaz altında kaldığı için henüz tespit edilemeyen on binlerce masuma, yaşadığı korkunç açlık ve susuzluğa rağmen bir an olsun bile boyun eğmeyerek İsrail'in istediğini gerçekleştirmeyen Filistinliler, bu asil duruşlarıyla her türlü takdiri hak ediyor.

Aksa Tufanı Harekâtı'nda bile ele geçirdiği esirlere hürmet eden, siyonist İsrail'in serbest kalan esirlerinin konuşmalarını sansürlemesine sebep olacak kadar mücadele hukukuna sahip olan Filistinliler, tüm dünyanın saygınlığını kazandı. Karşılarındaysa girdikleri evlerdeki çocuk kıyafetlerini bile yağmalayan, kadın iç çamaşırlarını giyen, camileri havaya uçururken sevinç naraları atan bir terör yapılanması olduğunu bütün dünya görmüş oldu.

Siyonist İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, anlaşmayı "İsrail'in ulusal güvenliği için bir felaket" olarak tanımladı. Soykırım suçlularından biri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yorumuysa "korkunç" oldu.

Evet, teröristler için bir felaket ve korkunç bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü iyiler, asil bir direnişle boyun eğmedi.

