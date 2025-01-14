Sömürgecilikten arınmanın adresi Türkiye

Sudan sokaklarında bir araba, sevinç gösterisi yapan halkın arasında dolaşıyor. Bir genç gülerek araca yaklaşıp arabadan sallanan Türk bayrağını mutlulukla öpüyor. Yapay zekâ ile video hazırlayan sitelere tanım yazarak oluşturulmuş bir videoya benzeyen bu görüntü gerçek...

Bayrağımızı öperek taçlanan bu sevinç gösterisinin bir nedeni var. Sudan'da meşru hükümet, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Rusya tarafından desteklenen Hızlı Destek Kuvvetleri'nin işgal ettiği, ülkedeki en kritik şehirlerden biri olan Vad Medeni'yi özgürleştirdi.

Dünyanın en büyük ülkelerinden Sudan'ın tahıl ambarı olan Cezira eyaletinin merkezi kenti ve ülkenin her tarafına erişim imkânı sağlayan Vad Medeni'nin özgürleştirilmesi, ülkedeki büyük krizin çözülmesi için oldukça önemli

Bir yıl önce mayıs ayında yazdığım yazıda Sudan'daki büyük krizi şöyle özetlemiştim: "6 milyon insan evinden oldu, 2 milyon Sudanlı komşu ülkelere göçmek zorunda kaldı, en az 15 bin kişi hayatını kaybetti."

Şimdiki durum daha da vahim; ülkeden ayrılan insan sayısı 3 milyonu geçti. 8 milyona yakın kişi ülke içinde mülteci konumuna düştü. Ülkede 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Türkiye, Sudan'daki krizin çözülmesi için 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla BAE ile arabuluculuk yapabileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teklifine Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, "Sudan, Türkiye gibi kardeşlere ve dostlara ihtiyaç duyuyor" karşılığını vermişti. Sadece Sudan'da değil, bu ülkeyle komşu Etiyopya ve Mısır gibi ülkeler de Türkiye'nin krizi çözmek için devreye girmesinden memnun oldu.

Türkiye'nin bölgesel bütün sorunların çözümünde merkezi ülke konumuna yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Bugün birbirleriyle savaşa hazırlanan Somali ve Etiyopya'yı barıştıran, Suriye'ye barışı getiren, Libya'yı bölünmekten kurtaran, Dağlık Karabağ sorununun çözülmesine katkı sağlayan bir ülkeyiz.

Sudan'dan yansıyan sevinç görüntüleri, ülkemizin uluslararası arenadaki güçlü liderliğini, Afrika ülkeleri ile kazankazan prensibiyle kurduğu ilişkilerin başarısını tasdikledi. Ancak bütün bunların dışında ve hepsinden daha önemlisi yıllardır çeşitli şekillere bürünmüş emperyalist zalimlerin elinde adeta soykırıma uğrayan bir halkın umudunu tazeledi.

Bundan yedi yıl önce, Senegal- Moritanya-Mali ziyaretini takip ettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "sömürgecilikten arınmanın lideri" olarak tanımlamıştım. Bugün o liderliğin Libya'dan Karabağ'a, Somali'den Sudan'a gerçekleştirdiklerini görünce bu tanımlamanın ne kadar isabetli olduğunu mezkûr ülke halklarıyla birlikte tekrar anlıyorum.

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