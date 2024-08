Yeni Haçlılar aramızda

"Aşırı sağ yükseliyor. Şu an politik düzlemde partiler olarak yansımalarını görüyoruz. Ancak önümüzdeki on yılda, gençlik kamplarında yaptıkları talimleri sokaklara taşımaya hevesli on binlerce genç barındıran bu aşırı sağ örgütlerin neler yapabileceğini tahmin etmek güç değil."

18 Aralık 2018 tarihinde Fransa merkezli Avrupa aşırı sağının yarattığı tehlikeden bahsederken bu satırları yazmıştım.

Bu yazımdan tam üç ay sonra Yeni Zelanda'da canlı yayın açan bir ırkçı terörist baştan ayağa İslam düşmanı simgelerle donattığı silahlarla camideki kardeşlerimize saldırmış ve 49 Müslüman'ı şehit etmişti.

Bu saldırgan, Avrupa'daki Müslümanların lideri olarak tanımladığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülmesi gerektiğini de açıklamıştı.

Aradan geçen altı yılda Avrupa'da aşırı sağ gücüne güç kattı. Yeni Zelanda'daki ve tüm dünyadaki ırkçı faşistlerin hedefindeki Türkiye'de de kendisine alan buldu.

Sosyal medya hesaplarında Nazilerin arınma gecesini tekrarlayacaklarını söyleyenler, sokakta gördüğü başörtülü kadınlara, Arap turistlere, seçim sonrası toplu taşıma araçlarında saldırılar başlatanlar, 12 Ağustos'ta Eskişehir Tepebaşı'nda farklı bir aşamaya geçtiler.

18 yaşındaki terörist, eline aldığı bıçak ve kesici aletlerle canlı yayın açarak caminin çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı.

Saldırı öncesi 2011'de Norveç'te katliam yapan Breivik'ten tutun, 2019'da Yeni Zelanda'da katliam yapan Tarrant'a kadar nerede İslam düşmanı ırkçı varsa hepsine selam yolladığı bir metin de kaleme aldı.

Saldırı sonrası sosyal medyada ırkçılar tarafından önce tebrik edilen saldırgan, sonra "Bir tane mülteciyi öldüremedin, o kadar uğraştın ortada bir başarı yok" sözleriyle eleştirildi.

Evet, ölümlü bir saldırı düzenleyemediği için diğer ırkçılar tarafından eleştirilen ırkçı bir teröristimiz var.

Şimdilik kaydıyla bu saldırganı savunmak için çabalayan muhalif milletvekillerimiz ya da "aydınlarımız" henüz yok.

Hâlbuki onlara ezan okuyan müezzinleri dövenlere ya da kelime- i tevhid bayrağı taşıyan yaşlı adamı dövenlere sahip çıktıkları gibi bu teröriste de sahip çıkmaları yakışırdı!..

Eskiden Batı'daki aşırı sağcı terörü açıklamaya çalışırken "Yeni Haçlılar" demekle yetinebilirdik fakat gelinen noktada artık Yeni Haçlılar aramızdalar...

Müslümanlığı Araplıkla eşitleyen ve İslam'a dair her şeye nefret kusan bu faşistlerle sert ve kararlı biçimde mücadele edilmesi gerekiyor

