Netenyahu gidince ne olacak?

İsrail ordusunun 1980'den bu yana uyguladığı Hannibal direktifi, "İsrail askeri esir düşerse ve kurtarılamayacak bir pozisyonda ise öldürülmesini" emrediyor. İsrail sözde bu uygulamaya 2016'da son verdiğini duyurdu. Ancak gelişmeler bunun doğru olmadığını açıkça gözler önüne serdi.

"7 Ekim'de gerçekten ne oldu" yazımda anlattığım gibi İsrail ordusu, sivillerin de esir düşmemesi için onları kendi eliyle katletti. İşgal askerinin esir düşmesini önleme amacıyla uygulanan bu acımasız sistem, artık esir düşenlerin de öldürülmesini kapsayacak şekilde uygulanıyor.

Uygulamanın amacı "ne pahasına olursa olsun, Hamas'ın elinden 'esir' kozunu almak" olarak anlaşılıyor.

İsrail işgal ordusunun, geçtiğimiz hafta açıkladığı veriler de bunu doğruluyor. Hamas'ın elindeki üç İsrailli esir, üzerlerinde silah olmadığını gösterecek şekilde kıyafetlerini çıkarmış, ellerine teslim olduklarını gösterecek şekilde beyaz bir örtü sallayarak İsrail işgal askerlerine doğru yürürken öldürülüyorlar. Hatta birisi İbranice bağırsa da fayda etmiyor.

İsrail ordusu, muhtemelen sahadaki rezaleti örtmek için ateşkes istiyor ve Netenyahu'yu indirmek ve/veya ateşkese zorlamak için bu gerçeği halka açıkladı. Nitekim Tel Aviv'de, 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en büyük gösteri bu haber üzerine oldu. Sokaklara akın eden on binler hem ateşkes hem de Netenyahu'nun istifasını istedi. Geçtiğimiz Cuma günü Mossad Şefi David Barnea'nın, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman El Thani ile gizlice buluşması da bu stratejiyi doğruluyor.

Washington'un ve İsrail yerleşik düzeninin Netenyahu'yu gönderdikten sonra Gazze'yi "ehlileştirme ve insansızlaştırma" politikası sürecek. Netenyahu'nun, halktan gelen tepkiler üzerine yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında "Oslo anlaşmalarını yok ettim. Bunların korkunç bir hata olduğunu düşündüm ve hâlâ da öyle düşünüyorum. Bir Filistin devletinin ortaya çıkmasını engellediğim için gurur duyuyorum" açıklamasının da "tek tutunacağı dalının" iç kamuoyu olduğu görülüyor.

Netenyahu hükümeti günah keçisi ilan edilip yollandıktan sonra Filistin'i yok etme planı daha sinsi ve yavaşça ilerleyecek. Buna kanmadan, Filistin'i unutmadan, "olağan akışa" dönmeden direnişi ve Filistin halkını desteklemeye devam etmek elzem.

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