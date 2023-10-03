Paşinyan anladı, siz de anlayacaksınız

Washington Büyükelçimiz Hasan Murat Mercan ve Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'un Güney California Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte taşkınlık çıkaran ASALA sempatizanları, etkinliğe katılan ataşemize de saldırdı. ABD polisinin yumuşak tavrı sonrası saldırganlardan hiçbiri gözaltına alınmazken aklımıza ASALA tarafından 1973 yılında Los Angeles, California'da Gürgen Yanıkyan tarafından şehit edilen diplomatlarımız Bahadır Demir ve Mehmet Baydar geldi.

Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması sırasında Ermenistan devleti olan bitene çok ses etmedi. İkinci bir "Ne oldu Paşinyan" rezilliğiyle uğraşmak istemeyen Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan, Azerbaycan ile savaşmaya niyeti olmadığını açıklamaya mecbur kalmıştı. Bunun üzerine Ermeni diasporası azgınlığını daha da artırdı.

ABD'deki saldırı olayıyla birlikte dolaşıma giren iki farklı haber, Ermeni diasporasının azgınlığının hem kendilerinin hem de Ermenistan'ın başına iş açacağını gösterdi. Haberlerin ilki, Gucci'nin Ermeni mankeni Armine Harutyunyan'ın VoMa'ya katıldığını açıklaması. "Hayatta Kalma Sanatı" sloganıyla bundan 9 sene önce kurulan örgüt, ABD ve Ermenistan'daki Ermenilere silahlı eğitim veren bir terör organizasyonu. Başında istihbaratçı Vova Vortanov'un olduğu örgüt, internet sitesinde Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak için mücadele edeceklerini açıkça söylüyor.

Örgüte göre Ermenistan aradan çekilirse Türkler önce İran ve Rusya'ya, sonra Çin Seddi'ne kadar ulaşabilecek. VoMa da Türklerin bu ilerleyişini engellemek için Ermenistan ve işgal ettiği toprakları savunacaklarını iddia ediyor. Youtube'daki videolarında uçaksavarla eğitim alan kadınların videoları, genç çocukların silahlı eğitim aldıkları görüntüler yer almakta. Görünen o ki manken Harutyunyan da bu terör organizasyonunun reklam yüzü olarak seçilmiş.

Fransa'nın eski sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande'ın "Ermenistan'a Yardım Edelim!" başlığıyla kaleme aldığı yazı da bir diğer önemli haber oldu. Hollande, kaleme aldığı yazıda Osmanlı İmparatorluğu'nun Erdoğan tarafından geri döndürüleceği iddiasında bulunarak Fransa'nın Ermenistan'a işgal ettiği topraklarıyla birlikte destek olmasını istiyor. Aksi bir durumun hem Fransa hem de Avrupa Birliği için bir onursuzluk olduğunu iddia ediyor. Hollande'ın yazısında da yer aldığı üzere, kendisi bir ara Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışı tesis etme iddiasındaki AGİT Minsk Grubu'nun üç başkanından biriydi. Hani Akşener ve Babacan'ın, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını savunmaya başladığı gün göreve çağırdığı Minsk Grubu...

Fransa'nın, Hollande'ın çağrısındaki gibi Türkiye ve Azerbaycan ile sıcak bir temasla sonuçlanabilecek bir adım atması ihtimal dışı görünüyor. Eski sömürgelerinde darbe üstüne darbe yiyen Fransa'nın, VoMa gibi terör örgütlerini desteklemesi hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Neticede ASALA'nın en fazla saldırıda bulunduğu ülkelerden biri Fransa.

Ancak hem ABD'deki Ermeni diasporasının, hem Gucci mankeninin dâhil olduğu VoMa'lı teröristlerin hem de Fransa'nın eski cumhurbaşkanının unuttuğu iki şey var: Ne Azerbaycan eski Azerbaycan, ne de Türkiye eski Türkiye. Bunu dans eden Paşinyan rezil olarak anladı, elbet siz de anlayacaksınız.

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