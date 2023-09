Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurul (BMGK) görüşmelerini takip etmek için New York'tayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Zirvesi programı her yıl olduğu gibi bu sene de son derece yoğun. Bu yoğunluğun en önemli nedeni de Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin artık küresel siyaset sahnesinde belirleyici bir role sahip olması.Türkiye'nin dahli olmadan çözülmesi mümkün olmayan sorunlar arasında ilk akla gelenler:Gıda krizinin çözümü için en hayati araçlardan biri olan tahıl koridoru.Suriye'de kalıcı bir çözüm arayışı.Çin'in dünya ticaretine yeni bir rota çizmek için geliştirdiği Bir Kuşak Bir Yol Projesi.Avrupa'nın enerji güvenliği.Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgeler.Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığının altını çizen bir konuşmayla BMGK'ya hitap etti. En dikkat çekici başlıklardan birisi Karabağ meselesinde "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz" diyerek yaptığı uyarıydı.Ayrıca Kıbrıs meselesinde, "Kıbrıs Türk tarafının samimi gayretlerine rağmen Ada'da çözümün artık federasyon modeli temelinde gerçekleşemeyeceği bir gerçektir. Uluslararası toplumu bunu kabullenerek KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz" diyerek devletimizin kararlılığını bir kez daha vurguladı."Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de kendi çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakârlıklarından bıktık. Her başı sıkıştığında DEAŞ'a sığınanların oyunları ifşa olmuştur" değerlendirmesi ise Fransa başta neo-sömürgeci güçlere ince bir mesajdı.Aileye sahip çıkılması çağrısında bulunan Erdoğan, "Küresel dayatmalar karşısında dostlarımızı ailenin korunmasına hassasiyet göstermeye davet ediyorum" diyerek bu mevzuda da ülkemizin öncü rolüne dikkat çekti.Genel Kurul'daki en kalabalık izleyici kitlelerinden biriyle dikkatle dinlenen Başkan Erdoğan, BM'ye bir kez daha damgasını vurdu.