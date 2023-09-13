CHP ve EOKA meselesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümü için hazırladığı videoda gösterilen resim, günlerdir konuşuluyor. Çünkü videoda "Kıbrıs'ın bağımsızlığı" denirken ekranda EOKA'cı teröristlerin ele geçirdiği bir Türk bayrağı ile yaptıkları gövde gösterisi yer alıyor.

Video dolaşıma girdikten kısa bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabına, videodakilerin EOKA'cı teröristler olduğu bilgisi iletildi. Ancak CHP'den bir düzeltme gelmediği gibi Kılıçdaroğlu kanadından, "Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüğünü anlatan bir sahnedir bu" açıklaması geldi. Ardından demirbaş CHP'li olan Sözcü Faik Öztrak, videonun "dört dörtlük olduğunu ve güncelleme ihtiyacı olmadığını" söyledi.

"Bir hata, nasıl içinden çıkılmaz bir soruna dönüştürülür?" sorusunun uygulamalı cevabına CHP'li yazarlar bile isyan etti. Misal Deniz Zeyrek, CHP'nin parti içi yenilenmeyi savunan kanallarından Sözcü TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapan danışmanına "geri zekâlı" dedi.

Video kurgu ekibinin yaptığı bir hatayı CHP neden bu kadar uzattı? Kılıçdaroğlu ve Öztrak, söz konusu resmin 23 Nisan 1964'te çekildiğini bilmiyor olabilirler ancak neden Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan hemen önce çekilmiş gibi açıklama yaptılar?

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videoyu paylaştıktan kısa bir süre sonra silip o fotoğrafı değiştirebilir ve tekrar paylaşabilirdi. Peki neden bu yöntemi uygulamadılar? Çünkü en geç iki saat içinde halledilecek bir sorunu önce görmezden gelip ardından hatayı yok saymak ve karşı tarafı suçlamak tam da bugüne dek aynı taktiği uygulayan Kılıçdaroğlu ekibine yakışan bir davranıştı.

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya çalışırken Ermenistan'dan yana olan CHP'nin Dış Politikadan Sorumlu yöneticisi değil miydi? Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da terör örgütü PKK bombalı saldırı düzenledikten sonra BBC Türkçe'de terör örgütünü aklamadı mı?

Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi, "Kapalı Maraş'ın açılması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Maraş'ı Medyascope'ta yayınlanan "başörtüsünü çıkarmış İslamcılar" yazı dizisinin bir kahramanı zannedip cevap veremeyen?

Bu yazıyı yazarken, Kılıçdaroğlu 12 Eylül darbesini güya eleştirirken konuyu 20 Temmuz 2016'daki OHAL ilanına getirebildi. Meseleye bir de bu açıdan bakalım. Belki bu sayede yeni bir CHP skandalına kadar sinirlerimizi koruyabiliriz.

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