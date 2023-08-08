Haklının acelesi yok

Tarih bizi haklı çıkardı. Artık Kılıçdaroğlu'na saydırmayanı dövüyorlar. CHP eleştirisi yapmanın tadı kalmadı; çünkü kendilerine bugüne dek ne dediysek, aldılar kabul ettiler ve aynıyla tekrar ediyorlar.

Hatta seçim öncesi saatlerce Kılıçdaroğlu'nu tek başına konuk alıp parlatmaya çalışan bile maalesef işi sövme boyutuna getirip "eşek" benzetmesi yaptı. Bu kadarı yüzsüzlük; ama surat olmuş kösele...

Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemekle kalmayıp açıktan oy isteyen bazı gazetecilerin bugün söylediklerine bir bakın:

Kemal Kılıçdaroğlu basiretsiz ve korkak bir liderdir. Demokrasi, sevgi, aşk dili falan bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz. Ana muhalefet kendini yenilemeyecekse benden bu kadar. Koltuklarından kalkamayanlar koltuklarında pislik barındıran insanlardır.

Halk, CHP'nin vaatlerine inanmadı. Depremzedeye bedava ev sözü verip Hatay'ı kaybetmek nasıl başarıdır? Bari Hatay'ı alsaydınız, belediyesi sizde. Toplumun önüne o kadar karmaşık bir modelle çıktılar ki, size kim niye oy versin?

CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları "Kemal Bey kazanamaz" diye düşünüyormuş; siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz?

Kılıçdaroğlu'na eleştiri getirip istifa çağrısı yapmaya hakkı olan bence tek bir kesim var; o da CHP'li gençlerdir. Adaylık söz konusu olmadan "Kılıçdaroğlu aday olmasın" kampanyası yaptılar; ama İmamoğlu'ndan Özel'e şimdi genel başkanlığa soyunmuş kim varsa kulağının üzerine yattı. Canlı yayında üstünü başını yırtan bile oldu; ama kale almadılar. Neticede hep birlikte kaybettiler.

Belki haklının acelesi yok; ama ana muhalefetin var. Ne var ki gelenin gideni aratma ihtimali de şimdiden aşikâr. Yine HDP ile yan yana yürümeye ant içmiş adaylar, yine demagoji dışında bir hizmeti olmamış beceriksizler, yine verdiği hiçbir sözü tutmamış yalancılar sahnede.

CHP'liler aynı şeyi yüz kez yapıp farklı sonuç bekleyenlere benziyor.

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