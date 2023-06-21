Bir imtihan olarak Kılıçdaroğlu

Meclis'teki CHP grup toplantısını izliyorum. Kılıçdaroğlu, kürsüden kükrer gibi konuşuyor yine; bu duruş üzerinde sakil duruyor ama vazgeçmiyor. Peki ne diyor: "Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım."

CHP lideri, 6'lı masa ile CHP'ye oy kazandırmadığı gibi ana ortağı İyi Parti'ye de oy kaybettirdiğinin farkında değil sanırım. 6'lı masanın tek kazananı, hayallerinde bile göremeyeceği milletvekili sayısına kavuşup ilk fırsatta da arkalarını CHP'ye dönen ve masaya sonradan eklenen dört sağ parti olduğu gerçeği ise her kesimin ortak kanaati...

Bu gerçeğin en çok farkında olan isim de Meral Akşener olsa gerek. FETÖ operasyonuyla Muharrem İnce son anda adaylıktan çekilme kararı almasaydı, bırakın % 9.6 oy almayı muhtemelen % 7 barajı sınırlarında kalacağının bilincinde olan Meral Hanım, son bir aydır hem Kılıçdaroğlu'nu hem de CHP'yi yakından takip ediyor. Gelen duyumlarsa gidişattan fena halde rahatsız olduğu yönünde.

Kendisi için bir karar anı yaklaşıyor: Ya her şeye rağmen Kılıçdaroğlu CHP'siyle yol yürümeyi sürdürecek ya da yeni ana muhalefet olma hedefiyle kendi rotasını çizecek. Nitekim CHP'li gazeteci İsmail Saymaz da yaklaşan parti kongresinde Akşener'in Millet İttifakı'ndan çıkacağını ve İyi Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceğini iddia etti.

Bu hamle de 3 Mart'taki çıkış gibi 180 derece geri dönüşle sonuçlanmazsa, İyi Parti'nin desteği olmadan CHP'nin Ankara ve İstanbul gibi metropoller ile Adana ve Hatay gibi kritik büyükşehirlerde işinin daha zor olacağı anlamına geliyor.

Öte yandan Akşener'in, cumhurbaşkanı adaylığından caydıramadığı Kılıçdaroğlu'nu ittifaktan çekilir gibi yaparak genel başkanlık koltuğundan etmek gibi bir amacı varsa, bu CHP'ye bir dış operasyon gibi de algılanabilir. Neticede ise Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendiren, içeriyi konsolide eden bir tepkiselliğe de yol açabilir. Hele şimdiden CHP içinde "İyi Parti'nin Belediye Başkanı" olarak anılan İmamoğlu da Akşener'e destek verirse, böyle algılanacağı kesindir.

Belki Kılıçdaroğlu da bu yüzden geride sadece Akşener'in kaldığı 6'lı Masa'daki son sandalyeyi de "16'lı Masa" vaadiyle uğurlayıp seçmenine "Burdayım" mesajı vermek istemiştir. Gerçi keşke kürsüyü de yumruklasaydı o sırada, çok daha inandırıcı olurdu.

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