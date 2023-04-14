Yabancı bile sizin kadar yabancı değil

Fransız Le Figaro: Türkiye pazartesi günü, Türk savaş drone'larının iniş ve kalkış yapabilmesi için tasarlanan ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu tanıttı. NATO üyesi olan Türkiye'nin savunma sanayii son yıllarda, özellikle de Ankara'nın gururu haline gelen insansız hava araçlarının başarısı sayesinde önemli ölçüde gelişti.

Amerikan Bloomberg: Erdoğan, Türkiye'nin ilk SİHA, tank ve helikopter taşıyıcı gemisi TCG Anadolu'nun hizmete girme törenini yönetti. Söz konusu gemi, aralarında yeni savaş uçakları ve SİHA'ların da bulunduğu yerli üretim savunma araçlarının en son sergilenen örneği.

İngiliz Reuters: Türkiye ilk amfibi hücum gemisini denize indirdi.

İngiliz Middle East Eye: Türkiye, dünyanın ilk "drone gemisi" olan en büyük savaş gemisini denize indirdi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, şanına yakışan bir törenle hizmete girdi. Özelde Türk Donanması, genelde savunma sanayii tarihimiz açısından bir dönüm noktası olan bu nadide gün, dünya basınına yukarıda okuduğunuz gibi yansırken, fondaş medya maalesef bu ulusal gurura sevinmeyi bırakın, kara çalmaya kalktı.

Halk TV sunucularından Ayşenur Arslan, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" derken Orhan Bursalı da TCG Anadolu'nun yukarıdan 2 bomba ile batırılabileceğini söyleyerek ekledi: "Övündükleri şey hep savaş araçları. Bunların temeli de 1990'larda atıldı."

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da "Bir milli gemi projesinde üretilen bir çıkarma gemisi; İHASİHA gemisi diye bir kavram yok" diyerek küçümsedi. CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk ise "Böyle bir şeye ihtiyacımız yok" diyerek TCG Anadolu'nun motorunda da sorun olduğunu iddia etti.

SİHA'ların yerli olmadığını, Youtube'a bakılarak yapılabileceğini, hatta aslında birer oyuncak drone'dan farkı olmadığını bile söyleyenleri gördü bu ülke.

Yine aşağı yukarı aynı aktörler, tüm dünyanın farkında olduğu bir gerçeğe kendi ülkelerinde muhalefet ediyorlar. O gerçek de Türk savunma sanayiinin tarihinin zirvesinde olduğu ve dünya devleri arasında anılmaya başladığıdır.

Fondaş medyanın çabası beyhude, TCG balçıkla sıvanmaz.

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