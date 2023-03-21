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Haberler Hilâl Kaplan 6’lı Masa’da yine kriz var
HİLÂL KAPLAN
6’lı Masa’da yine kriz var

6’lı Masa’da yine kriz var

21.03.2023, Salı

Meral Akşener'in 3 Mart'ta kazan kaldırıp 6 Mart'ta gönülsüz biçimde yeniden "kumar masasına" otur(tul) masının etkileri sürüyor.
İyi Parti afişlerinde sadece Akşener ve İmamoğlu-Yavaş ikilisi yer alıyor mesela. Afişlerine bile koyamadıkları adaya, ülkeyi teslim etmemiz gerektiğine inanmamızı bekliyorlar.
Mansur Yavaş, diğer genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olması halinde propaganda çalışmalarına katılmayacağını söylüyor. Daha yan yana bile gelemiyorlar ama ülkeyi birlik içinde yöneteceklerine inanmamızı bekliyorlar.
Akşener, 6'lı Masa'nın tüm genel başkanlarının buluştuğu İzmir'deki toplantıya katılmayıp yardımcısını gönderiyor. Birlikte fotoğraf vermekten bile kaçınıyorlar ama ülkeyi sorunsuz yöneteceklerine inanmamızı bekliyorlar.
Sorarlar: Dediğinize kendiniz inanıyor musunuz ki?..

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YENİDEN REFAH YENİDEN DÜŞÜNMELİ
İyi Parti'nin Kandil onaylı HDP desteğini içine sindirdiği,
Saadet ile LGBT'lilerin aynı adayı desteklediği,
"İstanbul Sözleşmesi yaşatır" maskesiyle Meclis kürsüsüne çıkan ile "İstanbul Sözleşmesi aileyi öldürür" diyen liderlerin ittifak ettiği,
Esed'e aşk mektubu yazanlar ile ona katil diyenlerin omuz omuza yürüdüğü bir ortamda...
Fatih Erbakan, Ayasofya'yı aslına döndüren, başörtüsü yasağını kaldırıp katsayı haksızlığını çözen, Kuran eğitimini ve cemaatleri özgürleştiren, Mavi Vatan'dan yerli arabaya, yerli SİHA'lardan yerli tanka pek çok hayali gerçeğe dönüştüren, Karabağ ve Libya'da zafer kazanıp Zengezur koridorundan bizi Türk dünyasıyla buluşturan lidere destek olmama kararı aldı.
Şayet dendiği gibi 20 vekil meselesi ise konu, yakışmadı.
Tarihin ağır çekim aktığı günlerden geçiyoruz. Atılan hiçbir adımın etkisi beş yılla sınırlı kalmayacak, hiç kimse için...

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