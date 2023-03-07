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HİLÂL KAPLAN
Kumar masasına dönüş

Kumar masasına dönüş

07.03.2023, Salı
Akşener'in 6'lı Masa'yı terk ederken kendi ifadesiydi: "Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız."
Ve nihayetinde kumar masasına döndü. "Şahsi menfaatlerini ülke menfaatinin önüne koymakla" suçladığı beş genel başkanla birlikte el sıkışıp, "Kazanamayacak aday" dediği Kılıçdaroğlu'nun elini havaya kaldıracak.
Cuma gününden beri Türkiye, muhalefetin "hisseli harikalar kumpanyası"nı izliyor. Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden bir ay geçmeden birbirlerine girerek kendilerini ana gündem haline getirmeyi başardılar.
"Güçlendirilmiş parlamenter sistem" diye bir yıldır kafa ütüleyip, "icracı ve yetkili cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemi"ne bir günde dönüş yaptılar.
Önerdikleri parlamenter sistemde cumhurbaşkanı bile sembolik yetkiye sahip bir Çankaya sakini olacaktı. Ancak Akşener masaya dönüş şartı olarak arkadan yönettiği herkesin malumu olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu sahaya sürünce mecburen kendi önerdikleri, üzerine yüzlerce sayfa metin yazdıkları sistemi çöpe atmış oldular.
Akşener, masadan ayrılınca Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kendisine "müteahhit 5'li çetenin piyonu"ndan uyuşturucu baronlarının maşası olmaya her şeyi yakıştırmıştı. Kusura bakmayın, muhalif ünlü bir piyanist kendisine "b.k" bile dedi. Şimdi hep beraber tekrar teletabiler gibi el ele tutuşup ülkeye istikrar mı vaat edecekler?
Yıpranmasın diye adaylarını açıklamayı son 60 güne bırakan kafa, üç günde aslında adaylarının şahsi menfaat peşinde koşan, her an taviz vermeye hazır bir siyasetçi olduğunu kendi elleriyle kanıtlamadı mı?
Şimdi 6'lı Masa, 4'lü Masa mı oldu? Yüzde 1'likler Kılıçdaroğlu-Akşener- Yavaş-İmamoğlu dörtlüsüne mi tabi olacak? "Cumhurbaşkanı bizi dinlemezse erken seçime gideriz" diyen Davutoğlu'na ne olacak?
Kafamda deli sorular. Ancak hiçbirinin cevabı önemli değil. Zira bu masadan da bu ittifaktan da millete zerre hayır gelmeyeceğini, en ufak anlaşmazlıkta sistemi kilitleyip devleti krize sokacaklarını, ekonomiyi altüst edeceklerini gözlerimizle gördük.
İzlediğimiz adeta bir sirk gösterisiydi; jonglör topları yere düşürecek mi diye bakmaktan gözlerimizi alamadık. Ama daha iktidar bile olmadan düştükleri hal buysa, Allah ülkemizi bu kumar masasından korusun!
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