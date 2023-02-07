Deprem felaketi ve akbabalar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizi vurdu.

3 binden fazla binanın yıkıldığı belirtiliyor. Enkaz tamamen kaldırılmadan vefat edenlerin sayısı hakkında kimse henüz kesin bir bilgi veremiyor.

Göçük altında kalan vatandaşlarımız için dua ediyoruz. Gerçekten çok büyük bir acı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay başta olmak üzere devletin tüm yetkili kurumları harekete geçti.

Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valilerimizle birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirildi. Ayrıca 13 bakan hızlı bir şekilde deprem bölgesine intikal etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan birimlere sahip kurumlarımız göreve çağrıldı. 9 binden fazla personel arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kış ayazında, bir gece vakti ve 1114 yılından sonra bu bölgede görülen en şiddetli depremi yaşadık, yaşıyoruz. Artçılar, deprem gerçeğini tekrar tekrar yüzümüze vuruyor.

Kızılay'a kan bağışlamak ve ilgili kurumlara yardımda bulunmak elzem. Ayrıca resmi onaylı olmayan haberlere itibar etmeyip akbabaların oyununa gelmemek de...

Depremin sebebi olarak "siyasal İslam"ı gösteren ahlak yoksunları mı dersiniz; Cumhurbaşkanı'nın depremden etkilenen CHP'li büyükşehirlerin belediye başkanlarını aramadığı yalanını uyduranları mı... Bunlar vicdansız, bunlar hasta, bunlar dirimize de ölümüze de saygısı olmayan fırsatçılar.

Bu akbabalara verilecek en güzel cevap, birlik ve dayanışmanın en iyi örneklerinden birini daha sergilemek ve işini yapanların işini zorlaştırmamaktır. Bize düşen budur.

Allah, milletimizi korusun, devletimize zeval vermesin. Geçmiş olsun Türkiye'm!

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