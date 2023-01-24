Basın, tüm tuşlara basın

Sözcü'den Saygı Öztürk, bir süre önce "Seyyid Kemal Kılıçdaroğlu" yazısıyla bizlere CHP Genel Başkanı'nın Peygamber Efendimiz'in (SAV) soyundan geldiği iddiasını hatırlatmıştı. Eski CHP milletvekili Ensar Öğüt, 20 kişilik uzman bir kadroyla yaptığı araştırmalar sonucunda bu neticeye ulaşmıştı.

Ancak bir kısım CHP tabanının Arap düşmanlığı da göz önünde bulundurularak Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda Beğdili Türkmenlerinden olduğu belirtilmişti. CHP'li Öğüt, hızını alamamış olacak ki katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu da ilan edip şöyle dedi: "Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." Zaten neyle birlikte ezbere bilecekti diye sormayın; kendinizi coşkuya kaptırın.

Geçtiğimiz ay içkili sofrada görüntülenen, eşcinsel evliliğe karşı olmadığını söyleyen İmamoğlu da geçen hafta umreye gidip fotoğraf verdi. Umre dönüşü İstanbul'a şöyle bir uğrayan kıymetli başkanımız Atina'daki toplantıya katılmadan önce Kastamonu'ya gitti ve program afişinde "cuma namazı"na da katılacağını belirtmeyi ihmal etmedi.

İyi Parti geri kalır mı? Akşener'in Diyarbakır ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İyi Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu, Meral Akşener'in beş vakit namazını kıldığını, iki kez hacca gittiğini ve aslen Diyarbakır göçmeni olup Selanik'e oradan gittiklerini açıkladı. Bir insanın beş vakit namazında olduğunu onu yılda toplasan beş kez gören biri nasıl bilebilir diye sormayın; ben de bilmiyorum.

Velhasıl tüm işaretler belirdiğine ve tüm tuşlara basıldığına göre rahatlıkla söyleyebiliriz: Seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyoruz. Ne diyordu Canan Kaftancıoğlu:

"Üzülerek söylüyorum ve bu eleştiriyi partime de yani kendi adıma da söylüyorum, hani sağa selam vermek ya da oradan oy almak, onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyeci bir görünüştür."

"Selamınızı" aldık, vesselam...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın