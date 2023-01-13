Dünyanın en önemli seçimi neden Türkiye’de?

Bu yıl dünyanın dört bir yanında, pek çok ülkede seçim sandıkları kurulacak. Pakistan'dan Finlandiya'ya, Arjantin'den İspanya'ya kadar pek çok yerde halk ülkesinin gidişatına yön verecek. Ama saydığımız tüm bu seçimlerin en önemlisi Türkiye'de yapılacak.

Bunu sadece biz söylemiyoruz; dünyanın önde gelen yayın organlarından The Washington Post da aynı fikirde. Gazetede yayımlanan "Dünyanın 2023'teki en önemli seçimi Türkiye'de yapılacak" başlıklı makalenin adı zaten yeterince açıklayıcı.

Bobby Ghosh imzalı makalede, Türkiye seçim sonuçlarının öncelikle Washington, Moskova ve buna ek olarak sadece Avrupa değil, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika'daki başkentlerin jeopolitik ve ekonomik hesaplarını etkileyeceği belirtiliyor. Ve şu ifadeler kullanılıyor:

"Ankara'nın dünya meselelerindeki etkisi, Erdoğan'ın dümendeki uzun görevi boyunca elde ettiği başarıların kanıtıdır. Buna rağmen, yurtiçinde ve yurtdışında, seçim beklentileri karışık duygular uyandırıyor. Ve 19 Haziran'da gitmesini dileyenler, bundan sonra kimin veya neyin geleceği konusunda iyimser olamazlar."

Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika... Türkiye'nin etki alanı daha nasıl anlatılabilir, bilemiyorum. Türkiye'nin, Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği diplomasi atılımları, belki de Ukrayna Savaşı'yla birlikte zirveye ulaştı. Türkiye'nin Osmanlı'dan miras kalan ve uzun yıllar ihmal ettiği Ortadoğu ve Afrika'da yeniden etkisini artırması pek çok başkentte yakından izleniyor. Ata topraklarımız olan Orta Asya ile gerek diplomasi gerekse ekonomi ve özellikle enerji alanındaki işbirlikleri de pek çok ülkenin markajı altında.

Makalede elbette Batı basınında çıkan hemen hemen her yazı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren ifadeler de var. O ifadeleri de buraya taşımak istiyorum; çünkü o eleştirilerin aslında Erdoğan için gurur nişanı olduğunu görmemek için kör olmak gerek.

Mesela şu ifadelere bir bakın: "Batılı liderler Erdoğan'ın gidişini görmekten memnun olacaklar. Rusya'dan füze savunma sistemleri alarak NATO'nun güvenliğini baltaladı, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini engelleyerek ittifakı boşa çıkardı, defalarca Avrupa'yı mülteci akınına uğratmakla tehdit etti ve son aylarda Yunanistan'a karşı giderek daha kavgacı bir söylem kullandı."

Neymiş? Batılı liderler Erdoğan'ın gitmesini dört gözle bekliyormuş. Batı'nın desteklediği siyasilerin Türkiye'deki icraatı ortadayken, ancak bu ülkenin çıkarlarını gerçekten savunan bir liderin gitmesini isteyecekleri bir gerçek.

Muhalefet "dış güçler" sözüyle dalga geçedursun; eminim Türk milleti sandık başındayken, "Erdoğan'ın gitmesini isteyenler kimler?" sorusunu da aklında bulundurarak oy verecektir.

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