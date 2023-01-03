Yeni yılın ilk günlerinde, geçtiğimiz sene devletin sağladığı imkânların ve gerçekleştirdiği projelerin bazılarına göz atalım. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşına gireceği bu sene, ülkemizin hem içeride hem de dışarıda geldiği konumu anlamak açısından bu hatırlatmanın gerekli olduğu kanaatindeyim:TOKİ tarafından "İlk evim İlk İşyerim" kampanyası kapsamında 500 bin sosyal konut ve 50 bin işyeri yapılacak. Ayrıca 250 bin konut amaçlı arsa, milletin istifadesine sunulacak. Proje sayesinde sosyal konut sayısı 2 milyona, bu konutlardan istifade eden kişi sayısı ise 10 milyonun üzerine çıkarılmış olacak.Geçen yılın ocak ayına göre % 100, geçen yılın temmuz ayına göre % 54.5'lik zamla asgari ücret brüt 10 bin 8 lira olarak belirlendi. Böylece dolar bazında tarihin en yüksek rakamı olan 455 dolara ulaşılmış oldu.Yapılan yeni düzenleme sayesinde kamudaki 520 bin sözleşmeli personelin 424 binine isteğe bağlı olarak kadroya geçebilme imkânı sağlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla prim günü ve sigortalılık süresini dolduran 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Böylelikle 20 yıllık kronik bir sorun daha çözülmüş oldu.1994 yılından bu yana ele alınmayan ek gösterge sistemi, güncel şartlara uygun bir şekilde yeniden revize edildi. Memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında iyileştirmeler yapıldı.1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu silindi. Öğrenim kredileri borçlarında ise faizler silindi.Türkiye'nin Devrim ile başlayan 60 yıllık hayali gerçek oldu. Togg Teknoloji Kampüsü açıldı ve ilk akıllı cihaz üretim bandından indirildi. 2030'a kadar ortak platform kullanılarak 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretilmesi planlanıyor.Turbo fan motorlu stealth teknolojisine sahip insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi.2020 yılında, "denizlerde yapılan dünyanın en büyük keşfi" olarak kayda geçen 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunmuştu. 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğalgaz rezervi daha bulundu. Aralık ayında duyurulan keşifle birlikte Türkiye, piyasa değer 1 trilyon dolar olan 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfine imza atmış oldu.Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda 2020'de başlatılan sismik çalışmalar meyvesini verdi. 5 kuyunun faaliyete alındığı tesiste günlük 5300 varil petrol çıkarılıyor.Bitti mi? Bitmedi.Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han, göreve başladı.Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama tesisi Silivri'de açıldı.Dünyanın orta açıklıklı en yüksek 5. barajı Yusufeli, resmen hizmete alındı.İstanbul Tahıl Anlaşması hayata geçirildi. Küresel gıda krizini Türkiye çözdü.Doğalgaz tüketim desteği programı hayata geçirildi. 544 bini aşkın haneye 402 milyon TL destek sağlandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencilere yapılan beslenme yardımı aylık 1800 TL'ye yükseltildi.Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk hizmete alındı.Türkiye, dünyanın en prestijli Gemi Bayrağı listesinde 8. sıraya yükseldi.12 ilde, 3930 sanayi projesi tamamlandı. Ülkemizdeki 19 serbest bölgede 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldı. 8 binin üzerinde AR-GE projesi 2.5 milyar TL kaynak ile desteklendi.Her bakımdan öncekinden daha hayırlı ve verimli bir sene dilerim.