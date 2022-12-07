6+1 ortaya karışık

6+1 güçlerini birleştirdi ve ortaya devlet gücünü bölük pörçük eden ucube bir sistem önerisi çıktı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye dillerinde tüy bitti ama bu sistem, ayakta kaldığımız bu ateşten gömlek coğrafyada devlet ciddiyetini yerle bir edecek bir felaket formülü aslında.

CHP yandaşı İsmail Saymaz bile sonunda isyan ederek bu sisteme oy vermeyeceğini şöyle ilan etti:

"Nasıl 6 tane partinin başkanı cumhurbaşkanından üstün olur kardeşim, nasıl olur o? Cumhurbaşkanı en az % 50+1 oy alacak. Fakat % 1, % 0.5 oy almış olan siyasi hareketin lideri gelecek cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Bu da demokrasi mi olacak? Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem böyle bir sisteme. 0.1 almış bir partinin liderinin tahakkümünün altına sokmak demektir. Buna kimse oy vermez.

Bir diğeri, Türkiye'nin acil sorunları var. Cumhurbaşkanı hangi süreç sonunda karar alacak. Bakan diyecek, 'Dur bizim lidere de bir soralım.' Başkan, kabine toplamış. Kabinedeki üye bir de gidecek, genel başkanına mı soracak? Türkiye'nin yakıcı sorunlarını siz böyle nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülke bu şekilde yönetilemez. Cumhurbaşkanı da 6 tane siyasinin emir erine dönecekse bu sisteme üzgünüm yurttaştan oy toplamak çok zordur. Yurttaş bu sisteme oy vermez."

Ayrıca sistem hem cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öneriyor hem de cumhurbaşkanının veto yetkisini bile elinden alıyor. Yani cumhurbaşkanı seçilen kişi, Meclis'teki partilerin hepsinden daha fazla oy alacak ama sembolik bir makam olarak kalacak. Üstelik bir daha seçilme hakkı da olmayacak, bir dönemle sınırlı kalacak.

6+1'li masaya, oyu % 1 olan partilerin mührünü vurduğunu da şuradan anlıyoruz: "Öneriye göre oyların yüzde 1'ini alan partilere devlet mali yardımda bulunacak ve bu yardımın dörtte biri de tüm partiler arasında eşit olarak dağıtılacak."

Davutoğlu gibi % 1 oy alacağı şüpheli partilerin liderleri ise şimdiden koltuklardan koltuk beğenmeye başlamışlar bile. Katıldığı programda Davutoğlu, hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem de milletvekili olacağını şu sözlerle açıkladı mesela:

"O (Cumhurbaşkanı yardımcısı olması-H.K.) milletvekili olma vasfını yitirmeyi de beraberinde getirebileceği için bunu içtüzükle aşabilirsek veya bir değişiklikle o olabilir. Bir taraftan da Meclis'i güçlendirmek istiyoruz. Liderlerin de Meclis'te olması gerekiyor."

"Tek adam" diye yola çıkanlar, koltuk sevdasındaki bir sürü "adama" sistemi teslim etmemizi istiyorlar. Başına istedikleri kadar "güçlendirilmiş" yazsınlar, bu sistemin güçlendireceği tek şey kaostur, kargaşadır, istikrarsızlıktır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın