Üçüncü dalga feminizmin "ebe"lerinden olan eleştirmen, psikanalist ve edebiyat kuramcısı Julia Kristeva, "Günümüzde Annelik" başlıklı yazısında psikanaliz ve ondan beslenen diğer tüm entelektüel uğraşların (ki buna üçüncü dalga feminizmden neşet eden 'kuir çalışmaları' da dahildir) "babalık işlevi" ile fazlasıyla meşgul olup "annelik tutkusu"nu göz ardı ettiğinden dert yanar. Kendisi kısa ama üzerine düşünmesi uzun süren bu yazı şöyle bitiyor:Bizde dünyadaki entelektüelakımlar en az on yıl geridentakip edildiğinden feministhareketin öncülerinden olup dakendisini feminist olarak tanımlamayıreddeden Kristeva'nınanneliğin karmaşıklığıhakkındaki söylemeksikliğine işaretetmesi kafa karıştırıcıolabilir. ZatenTürkiye'de performans sanatı denince akla ilk gelen isimlerden olan Günseli Kato'nun "Annelik kadına mertebe kat ettirir" anafikrini vurgulayan sözlerinin bağlamından çıkarıldığını görünce o yüzden hiç şaşırmadım. Şöyle demiş:"Diyorum ki hani çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Bir kad-ı nın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Onu bilir onu söylerim. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Bunu söylüyorum. İsteyen ekonomik durumdan, yaşadığı ortamdan o ayrı mesele. Sağlıklı beden, doğuramayan neyse onu konuşmuyoruz tabii ki. Ama doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz unutmayın. İnsan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek. Erkekler için bunu söyleyemeyeceğim maalesef. Kadınlar için çok önemli."Kato ile görüştüm. Kendisi sağlık, ekonomik vb. sebeplerle "doğuramayan" kadından bahsetmediğini tekrar vurguladı. Zaten röportaj esnasında da "Onu konuşmuyoruz tabii ki" diye de eklemiş. Bahsettiği "eksiklik" ise en çok çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan ama bu uğurda hem bedensel hem maddi hem de manevi bir sürü fedakârlık yapan kadınların "en içeriden" bildiği bir eksiklik. O gönül yorgunluğu... Şayet onları incitecek bir tavır sezseydim, benzer durumda dostları olan bir kadın olarak ben de bu yazıyı yazmazdım.Bu sözleriçağrısı olarak okudum. Günümüzde kadınınçocuk doğurmamasının allanıp pullanmasınabir tepki aslında bu. Ki isteyen doğursun, isteyendoğurmasın. Mevzu o da değil.Zamanında şöyle yazmışım:"Annelik, Allah aşkına en yakın var olma hali olsa gerek. Adına fedakârlık bile demeyi aklınıza getirmeden kendinizi verdiğiniz, bazen benliğinizi unutturacak derecede derin bir adanmışlığı beraberinde getiren, kadına sınırlarını kendinin bile bilmediği bir güç katan annelik (...) Annelik, kadınların her açıdan ayrımcılığa uğradığı şu yalan dünyada, sadece bizim söyleyebileceğimiz bir şarkıdır. Tadını çıkara çıkara raks etmeye bakalım, gerisi iyilik güzellik..."Allah herkese gönlündeki muradı nasip etsin; gerisi iyilik, güzellik...