ABD’nin taziyesini reddediyoruz

Terör bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Altı canımızı kaybettik. Masum yavrumuz Ecrin Meydan ve tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Terör, suni korku ve panik havası oluşturarak bizi yıldırabileceği hezeyanına kapılıyor ancak masum sivillere yapılan saldırılarla milletimizin bir olma, birlik olma şuurunun güçlenmesine engel olamayacaklar. İstedikleri hiçbir neticeyi alamayacaklar. Fakat devletimiz, bedel ödetme noktasında milletin istediği neticeyi alacaktır.

Nitekim saldırının ardından emniyet güçlerimizin özverili çalışmasıyla 1200 güvenlik kamerası incelendi, 21 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı ve olayın üzerinden 10 saat geçtikten sonra saldırının faili olan terörist kıskıvrak yakalandı.

Türkiye'nin kendi kaynakları ve imkânlarıyla göbeğini kendisi keserek verdiği büyük mücadelelerle bitme noktasına gelen Batı'nın gayrimeşru çocuğu olan terör örgütü, can havliyle son bir kez daha palazlanmaya çalışıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın yavru vatan KKTC'yi tanıma sürecinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı gıda ve enerji krizinde Türkiye'nin oynadığı kilit rol döneminde, kış aylarında bile turizmin canlılığını koruduğu hatta artırdığı bir zamanda ve seçime 6 ay gibi kısa bir süre kaldığı esnada içeriden ve dışarıdan desteklenen, taşeronluk görevi yapan birileri tarafından düğmeye basıldı.

Taksim'deki terör saldırısının arkasında yatan "aciz akıl" aslında sadece masum sivilleri değil, gelişen, büyüyen, küresel platformda söz sahibi olan Türkiye'yi de vurmaya çalışıyor.

Saldırı sonrasında ABD Büyükelçiliği taziye yayınlamış. Toplumsal hafızamızla dalga geçmeye kalkan ABD'nin, daha kısa bir süre önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich ve heyetini PKK/YPG elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Şahin'in ayağına yolladığını unutmadık. Öldürülen PKK/ YPG'li bir terörist için taziye mesajı yayınladıklarını da unutmadık. Yetmedi, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Michel Erik Kurilla'yı da YPG elebaşı Şahin'e taziye sunmaya gönderdiğini de unutmadık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hissiyatını paylaşıyorum: Taziyenizi kabul etmiyoruz, reddediyoruz!

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