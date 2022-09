CHP için ‘düşman’ kim?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ile İyi Parti'yi karşı karşıya getirirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. Yılına ilişkin düzenlenen etkinlikteki skandal beyanlarıyla toplumsal barışımızı hedef aldı.

İzmir'i, İngiltere ve Fransa destekli Yunanistan işgal etti. Tunç Soyer ise İzmir'i işgal eden Venizelos ve askerleri yerine "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi" sözleriyle Osmanlı'yı hedef aldı. Soyer, bu açıklamaların akabinde bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Yunanistan ile yaşanan gerilim konusundaki yaklaşımınız ne?" sorusuna, "Bunu bana neden soruyorsunuz, ben barıştan yanayım" şeklinde cevap verdi. Her zamanki gibi açıklamalarına da Atatürk'ü paravan kıldı.

Bu skandal ifadeler toplumun değerlerine saldırıdan öte dış politikada yaşanan gelişmeler açısından manidarlık barındırıyor. Neden mi? ABD tarafından silahlandırılan Yunanistan, Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile Türk Jetlerine radar kilitledi. Hava sahası ihlalleri ve Ege'deki provokasyonların yanında, Bozcaada açıklarında Ro-Ro isimli gemiye ateş açtı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bizim daha çok müttefikimiz var. En önemlileri ABD ve Fransa" diyerek gerilimi tırmandıran eylemlerde kime dayandıklarını açık açık itiraf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışıyla Yunanistan'ı açık açık ikaz etmesinin yanı sıra gerek Akdeniz, gerekse de Ege'de Türkiye'nin haklarını korumak için her türlü tedbiri alacağını uluslararası arenaya duyurdu.

Tunç Soyer'in işgalci Yunanistan yerine Osmanlı'ya kin kusması hatta AK Partilileri de itham etmesinin perde arkadaşını eşelemek lazım. CHP'li Soyer, Mayıs ayında Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'i ağırladı. Bakoyannis görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın iki ülke ilişkilerini rehin aldığını, buna karşı Soyer ile anlaştıklarını açıklamıştı.

Millet İttifakı'nın Yunanistan'ın gerilimi tırmandıran hukuk dışı adımları ve Soyer'in açıklamalarına destekler nitelikte sessiz kalmaları Haziran 2023 sonrası hesapları da gün yüzüne çıkarıyor. Nitekim ittifakın, Yunan adalarının silahlandırılması, ABD'nin üsleri, Ege'deki 12 mil planı ve Sevilla haritasıyla Akdeniz'de Türkiye'ye hareket alanı bırakılmaması planlarına hiçbir itirazı söz konusu değil.

CHP lider Kılıçdaroğlu'nun S-400 meselesinde "Yunanistan bize mi saldıracak?" demeci de hala hafızalarda. O nedenle Tunç Soyer'in açıklamalarıyla ittifakın görüşleri örtüşüyor. Masada herhangi bir itirazın dillendirilmemesi de bu görüşü doğruluyor. Maalesef Türkiye, Ege ve Akdeniz'de hak mücadelesini sürdürürken, Yunan tezleriyle izdüşümü yaşayan muhalefetle de uğraşmak zorunda.

Soyer, kime düşman, kime değil, kendi ağzıyla itiraf ederken insan sormadan edemiyor: Yunan, yine bize saldırsa hangi tarafta duracaksınız?

