NATO’nun gayri ciddi tavrı

Her devleti devlet yapan, her milleti kenetleyen özel günler vardır. Yabancı ülkeler de böylesine özel günlerde, özellikle müttefiklerinin yanında durduğunu göstermek için tebrik yayınlar. Diplomaside âdettendir.

30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için böyle bir gündü. İçeride görkemli kutlamalar yapılırken ve dış dünyadan tebrik mesajları yağarken, üyesi olduğumuz NATO da Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce bir paylaşım yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabının da etiketlendiği paylaşım "Zafer Bayramınız Kutlu Olsun" diyordu.

Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıldönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanılıyordu. Paylaşıma bir de askerlerimizin olduğu ve bayrağımızın dalgalandığı fotoğraf eklenmişti. Buraya kadar her şey normal seyrinde ilerlemişti.

Ancak Yunanistan paylaşımı görür görmez ayağa kalktı. Ne de olsa Dumlupınar'da, 30 Ağustos 1922'de ataları, ordumuz tarafından hezimete uğratılmıştı. Üzerinden tam bir asır geçmişti ancak belli ki hazımsızlık hâlâ sürüyordu. Tam da bu nedenle diplomatik bir kutlamaya dahi tahammülleri yoktu.

Önce Yunan basını devreye girdi. Ta Nea gazetesi, "NATO bombası: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler" başlığıyla haberi verip fitili ateşledi. Ve şu ifadeleri kullandı: "Aslında bugün (30 Ağustos), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür."

Bir süre sonra ABD merkezli, CNN'in Yunanistan servisi de "NATO, Türkiye'yi Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı kutladı" başlıklı bir haber paylaştı. Haberde, "Esasen NATO, Türkiye'yi NATO ailesinin bir başka üyesi olan Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ediyor" denildi.

Yunan basınının bu haberlerinin ardından Atina harekete geçti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun daimi temsilcisinin paylaşımı kınayan bir şikâyette bulunduğunu söyledi. Ve ne oldu dersiniz? Yunanistan'ın tam da bu açıklamasından saatler sonra NATO'nun Twitter paylaşımı silindi. Bir devletin zafer gününün kutlanmasına dahi tahammül gösteremeyen bu zihniyet, aslında Ege'nin iki yakasında gerilimi hangi tarafın tırmandırdığını çok iyi kanıtlıyor.

Yunanistan'ın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemleriyle, bir süredir Türk F-16'larına radar kilidi atarak taciz etmesini de bu haletiruhiye içinde değerlendirmek gerek. Evet yanlış okumadınız, hani Türkiye satın alınca, ABD ortalığı ayağa kaldırıp yaptırım tehditleri savurmuştu ya; işte o S-400'lerin bir alt modeli olan S-300'ler... Yunanistan'da bu hava savunma sistemi yıllardır var ve hiçbir yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kalmadı. Üstelik bu sistemi de NATO müttefiki olan bir ülkeyi, Türkiye'yi taciz etmek için kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın bu pervasız tutumlarının NATO'yu ne hale düşürdüğünü açıkça ortaya koydu: "Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak, aslında bize değil, NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur, o kabiliyeti ve gücü varsa."

Türkiye, Yunan tacizinin radar kayıtlarını NATO'ya taşıyacağını açıkladı.

NATO artık delilli bu taciz serisiyle ilgili nasıl bir karar alacak göreceğiz. Ancak Yunanistan'ın vukuatları bununla sınırlı değil. Atina her başı sıkıştığında büyük abilerine sığınan şımarık bir küçük çocuk gibi gerek Batı başkentlerinde gerek NATO nezdinde sürekli Türkiye'yi şikâyet ediyor. Ancak gerçekten bu son yaşanan tweet silme vakası, Yunanistan'ın çocukça tavrının, NATO'nun Yunanistan'ın hezeyanlarına teslim olduğunu gösteriyor.

Müttefiklik ciddi iştir. Meydan okuma ya da hezeyan kaldırmaz. Hele ki, 30 üye ülkeden birinin, ittifakın ikinci büyük ordusuna meydan okumasına göz yumması anlaşılamaz.

