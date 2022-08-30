Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz, tuğgeneralliğe terfi etti.ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı olan Yılmaz, "Vatanı savunmanın kadını-erkeği olmaz" dedi.Böyle güzel insan hikâyelerinin ve gelişmelerin gündemin heyulası içinde kaybolmasına izin vermemeliyiz. İlk kadın generalimiz vesilesiyle Türkiye'de son yirmi yılda kadın alanında neler başarılmış hatırlatmak istedim.İlkokul çağındaki kız çocuklarının okullaşma oranı % 87'den % 93'e yükseltildi.Çalışma hayatındaki kadın oranlarına baktığımızda ise kamuda % 40 bandının aşıldığını, özel sektörde ise % 35'e gelindiğini görüyoruz. Meslek gruplarına göre kadın çalışan oranlarına baktığımızda da yukarıya doğru ivmenin sürdüğünü müşahede etmek mümkün.AK Parti'den önce Meclis'imizdeki kadın vekil oranı % 2-4 arasında değişiyordu. AK Parti Kadın Kolları'nın emekleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde nüfusun yarısının Meclis'teki temsil oranı da büyük ölçüde arttı.Öte yandan ülke kadın nüfusunun en az yarısının eğitimine, kamuda çalışma hayatına ve Meclis'te temsil hakkına on yıllar boyu en gür şekilde karşı çıkmışken...İçindeki onlarca taciz-tecavüz vakasının nasıl örtbas edildiğini kendi vekilleri bile ifşa etmişken...Yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in acılı ailesi, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in olayın peşini bırakmaları için kendilerini tehdit ettiğini açıklamışken...CHP'li bir vekil, parti içinde ilişkiler vasıtasıyla nasıl "yükselindiğini" kendisi itiraf etmişken, CHP belki de bu konuda son söz söyleyecek parti olarak karşımızda duruyor.