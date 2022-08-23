Erdoğan’ın yolu

Geçtiğimiz haftaya şöyle bir bakın. Başkan Erdoğan, güvenlik sebebiyle Polonya üzerinden Lviv'e karayolu ile geçerek Ukrayna'ya gitti ve Potoçki Sarayı'nda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi.

Dünya basınının yoğun ilgiyle takip ettiği ziyaret sırasında Zelenski, tahıl koridoru noktasındaki emekleri için Başkan Erdoğan'a minnettar olduğunu belirterek Türkiye'ye teşekkür etti. Erdoğan, yabancı medya tarafından olası bir Rusya-Ukrayna barışının öncülerinden olarak yansıtıldı.

Ertesi gün Esenler'e gelen Erdoğan, 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının teslim projesine katıldı. Son 20 yılda 48 milyar lira tutarında yatırım yapılan Manisa ilimizdeki toplu açılış törenlerine iştirak etti.

Bir önceki hafta ise Başkan Erdoğan bu kez Soçi'ye günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunup Rusya Devlet Başkanı Putin ile dört saati aşkın bir görüşme gerçekleştirmişti. Yine dünya basınının yakından takip ettiği görüşmenin basına açık bölümünde Putin, "Tahıl ürünlerinin sevkiyatı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Sizin kişisel çabanız sayesinde mümkün oldu" demişti.

Soçi'den gece yarısı dönen Erdoğan, ertesi gün de Kocaeli ilimize giderek oradaki toplu açılış törenlerine katılmış, Kocaeli'ni lojistik bir merkez yapma vizyonlarını ilan etmişti.

Bir yandan küresel diplomasi noktasında bu kadar aktif rol alırken, öte yandan yerel meselelerin çözümü için azami gayret gösteren başka bir lider yok. Erdoğan'ı sevin sevmeyin, ama bu yönünü kabul etmeyip inkâr diliyle yaklaşmak, hatta bazı CHP'liler gibi istihza etmek ancak kendilerini alçaltır.

Erdoğan hem milletinin menfaatlerini muhafaza hem de dünya barışını tesis amacıyla kendi yolunda ilerlerken, yol kenarındaki diken olmaya heves edenler iyi düşünmeli...

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