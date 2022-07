Tahran Zirvesi’nde sadece Batı’ya mı meydan okundu?

"Batı'ya meydan okuyan zirvede Türkiye de yer aldı."

The New York Times gazetesi, Tahran'daki Türkiye-İran- Rusya zirvesine bu yorumu yaptı. Dünyanın gözlerini çevirdiği zirveye yorumlar çeşitli.

"Savaş nedeniyle dışlanan Putin, İran ve Türkiye liderlerine kur yaptı" yorumu Wall Street Journal'a ait. Al Jazeera ise "Erdoğan, Tahran'daki görüşmelerde Suriye'ye operasyonu yeniden gündeme getirdi" başlığını tercih etmiş.

NYT'nin "Batı'ya meydan okuyan zirve" yorumu yapmasının birden fazla nedeni var, ancak en önemlisi, zirvenin ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu ülkelerine ziyaretinin hemen arkasından gerçekleşmiş olması. Biden, İsrail ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu pek çok ülkenin kapısını çaldı. Masada Ortadoğu'daki İran etkisi ve Ukrayna Savaşı ekseninde Rusya'ya karşı destek toplamak vardı.

Bu çerçeveden bakıldığında, Türkiye'nin diplomasideki eşsiz pozisyonu bir kez daha göze çarpıyor. Kısa bir süre önce Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Biden'la temas kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez bölgesel rekabetin had safhada olduğunu dönemde, kampın karşı tarafında duran ülkelerin liderleriyle -Vladimir Putin ve İbrahim Reisi ilegörüştü. Erdoğan için, küresel krizlerin derinleştiği bu süreçte, herkesle görüşebilen yegâne lider dersek yanlış olmaz. Ukrayna Savaşı sonrasında eski Sovyet ülkeleri harici hiçbir yeri ziyaret etmeyen Putin'in de "izolasyon"dan zirve için çıkmış olduğunu ayrıca not etmek gerek.

Türkiye'nin diplomasideki eşsiz konumunu anlatmaya devam edelim. "Batı'ya meydan okuyan" zirvede Erdoğan yaptığı konuşmayla aslında sadece Batı değil, terör konusunda herkese meydan okudu ve şu ifadeleri kullandı:

"Astana garantörleri olarak, Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır (...)

Tel Rıfat ve Münbiç, terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir. Astana ortaklarımızdan beklentimiz, Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımıza samimi destek vermeleridir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında açıkça Moskova ve Tahran'ın, Ankara'ya Suriye'de düzenlenecek bir terör operasyonuna karşı, tüm çekinceleri bir kenara bırakarak destek olması gerektiğini, liderler düzeyinde, lafı eğip bükmeden ifade etti. Bu, teröre karşı diplomasi masasında kartları açmak ve el güçlendirmektir. Hele ki, Washington'dan gelen "Operasyona karşıyız" mesajları daha da sıklaşmışken...

