Özellikle son birkaç aydır, diplomasi kulislerini takip edenlerin yakından izlediği bir ülke var: Türkiye. Uluslararası basın, yabancı ülkelerin sosyal medya gündemleri, resmi açıklamalar... Hemen hemen hepsinin ortak noktası Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her açıklamasını dünyanın yakından takip ettiği bir lider.

Madrid'deki NATO Zirvesi'nde, Erdoğan'ın basın toplantısına ilginin yoğunluğu bir yana, yabancı gazeteciler Türkçe konuştuğunu fark ettiği her gazeteciyle iletişim kurma gayretindeydi. İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyeliğine dair muhtıranın imzalandığı gün yapılan basın toplantısı, "Türkiye daha fazla direnemedi, blokajı kaldırdı" diyenlere soğuk duş etkisi yarattı.

İsveç ve Finlandiyalı siyasiler, yabancı ajanslara el altından "Taviz vermedik" mesajları verirken, Erdoğan bu havayı o basın toplantısıyla tamamen değiştirdi. "İsveç-Finlandiya görevlerini yapmalı. Yapmazlarsa mutabakat Meclis'e gitmez" sözleri NATO üyeliğini muhtıra nedeniyle çantada keklik görenleri şoke etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsveç söz verdi, 73 teröristi iade edecekler" açıklamasına karşın muğlak ifadeler kullanan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson en sonunda, ısrarlı sorular karşısında, baklayı ağzından çıkarmak zorunda kaldı ve "Terörist faaliyetlere karışmadıysanız, endişelenecek bir şeyiniz yok" dedi. Günlerce Türkiye'nin Madrid'deki diplomatik zaferini sorgulayan uluslararası basın en sonunda, "İsveç Başbakanı Andersson, Erdoğan'ın '73 terörist iade edilecek' açıklamasını yalanlamadı" başlığını atmak zorunda kaldı. (Kaynak: Euronews).

Oysaki diplomasiden anlayan gözler için gerçek tek, tıpkı Erdoğan'ın Madrid'de biz gazetecilere yaptığı açıklamasında olduğu gibi:

"Her ne kadar muhalefet gölgelemeye çalışsa da NATO Zirvesi, Türkiye için büyük bir diplomatik zafer olmuştur."

İşte tam bu noktada, dünyanın gözlerini Türkiye'ye çevirdiği bir diğer meseleye, gıda koridoruna bakmak gerek. Çünkü benzer bir süreç bu konuda da yaşanıyor demek yanlış olmaz.

Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden olan Ukrayna'da, savaşın patlak vermesinden bu yana binlerce ton tahıl ürünü gemilerde sıkışmış durumda. Odessa Limanı'nda bekleyen gemilerin denize açılabilmesi için Rus savaş gemilerinin limana ulaşmasını engellemek amacıyla döşenen deniz mayınlarının temizlenmesi gerekiyor. Böylece Karadeniz üzerinden güvenli bir koridor açılması hedefleniyor.

Türkiye planın hayata geçmesi için BM, Rusya ve Ukrayna ile mekik diplomasisi yürütüyor. Plana göre, limanın mayınlardan temizlenmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri devrede olacak, gemilerin Karadeniz'de seyir güvenliği ise Rusya tarafından sağlanacak. Planın koordinasyonu için de İstanbul'da bir temas noktasının oluşturulması gündemde.

Türkiye'nin sorunun tüm aktörleriyle tarafsız bir diplomasi yürütmesi ve çözüm için kilit ülke konumuna gelmesi elbette bazı kesimleri rahatsız etti. Batı basınına servis edilen "Türkiye çalıntı tahılları satın alıyor" haberleri bunun en büyük kanıtı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine blokaj koyulduğu sırada da benzer "haberler" devredeydi. Neyse ki Türkiye, dezenformasyonla mücadelede deneyimli bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Mario Draghi ile düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler, bir kez daha Türkiye'nin oyun kurucu olduğunu gösteriyor.

"Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz, zira bu tahılın ama buğdaydı ama arpaydı ama ayçiçeği yağıydı bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Örneğin bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok, fakat dünyada sıkıntı var. Özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu ve bizler bu konuda her iki lidere de aracı olmaya ve bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında Sayın Guterres ile de görüşmek suretiyle devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız."

Diplomasi arenasında oyun kurucu pozisyona yükselen Türkiye vesilesiyle görülen o ki, tahıl koridoru konusunda da sevindirici haberler çok yakında...

Bayramınız mübarek, haneniz şen olsun.

