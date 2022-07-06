EYT ve ek gösterge meselesi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorunlardan biri olarak görülen EYT çözüme kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmalara başlandığını ifade edip yıl sonu için tarih verdi. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili, "Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve o tarih itibarıyla emeklilik hakkı kazanıp kademeli emeklilik yasasıyla emekliliği ötelenenleri ifade ediyor. Bunlar arasında memur, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortalısı da bulunuyor. Bu tarihten sonra işe girenler için aranan sigortalılık süresi (kadın 20, erkek 25 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) gününün yanına bir de yaş şartı (kadın 58, erkek 60 yaş) getirildi.

Emeklilik için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş koşulunun birlikte sağlanması gerekiyor. Yani emekli olmak için "belirli yaşın doldurulması, hizmet süresi ya da prim gün sayısı" şartlarından herhangi birini tamamlamayan vatandaşların sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bini buluyor. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde. Bu kriterlerden herhangi birini ya da ikisini birden taşımayanların sayısı da 6.5 milyonu geçmiş durumda. Dolayısıyla oldukça geniş bir kitleyi olumlu anlamda etkileyecek bir düzenlemeden bahsediyoruz.

Öte yandan ağır işlerde, beden gücüyle çalışanlar için emeklilikte 57-58 yaş koşulunun yüksek olduğu da söyleniyor. Özellikle yıpranma hakkı bulunmayan ağır işlerdeki işçilere erken emeklilik sağlanabilir. Bazı meslek grupları için yaş aşağı çekilebilir. Yaşı bekleyenlere prim ödemeden sağlıktan yararlanma imkânı sağlanabilir.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi de 1994 yılından bu yana yapılan en kapsamlı ek gösterge düzenlemesi...

Teklif ile devlet memurları, hâkim-savcılar, öğretim elemanları, TSK personeli, uzman jandarma ve uzman erbaşların ek göstergeleri yeniden belirlenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği gibi, 1. dereceye gelen öğretmen, polis, sağlık ve din hizmetleri personelinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi. İlave olarak, uzman erbaş ve uzman jandarmalara da 3600 ek gösterge hakkı tanındı. Şube müdürü, müdür unvanında yer alan personelin ek göstergeleri de 3600'e yükseltildi.

A grubu personel arasındaki 3600 ayrımı da kaldırıldı. Gelir uzmanları, defterdarlık uzmanları ve SGK denetmenleri 3000 ek gösterge almaktaydı. Düzenlemeyle onlar da müfettiş ve diğer kariyer uzmanlarının aldığı gibi 3600 ek gösterge alacak. Polis memurlarının ek göstergeleri 3600'e yükseltilince başkomiser ve komiser yardımcılarının da ek göstergeleri 4200'e yükseltildi.

Ek gösterge düzenlemesinin yıllık yükünün 20 milyar TL olduğu ve dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere'nin ekonomik daralma sebebiyle 90 bin memuru işten çıkardığı bir dönemde bu hakların tanınıyor olması oldukça önemli. Hayırlı olsun.

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