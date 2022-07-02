Nüfusunun yasal sınırın altına düşmesisebebiyle 2014'tebelde statüsünü kaybedenÇankırı'nın Ortailçesine bağlı Dodurga,verdiği hukuk mücadelesininisan ayında kazanarakyeniden belde statüsükazandı. Böylelikle 2023seçimlerine giderken ilk sandık,memleketim Dodurga'dakurulacak.Yaklaşık on yıl Köy Kanunu ile yönetilen Dodurga'da yarın kurulacak sandıklarda dokuz parti yarışacak. 1413 seçmenli beldeye geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geldi. Bakan Kurum, doğalgaz altyapısının kurulması, belediye binası ve araç gibi ihtiyaçlar ile 150 konutluk TOKİ sosyal konut projesinin beldeye kazandırılması noktasında sözler verdi.Hem memleketim olması sebebiyle hem de rahmetli dayım Selami Kaplan'ın sağlık sorunlarını bile erteleyerek Dodurga'nın hukuku mücadelesine omuz verdiğini bildiğim için bu seçim benim açımdan da ayrı bir manevi değer taşıyor.Beldeleşme sürecinin hukuki anlamdaki öncüsü olan Hasan Hüseyin Kaşıkçı aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın da adayı. Kaşıkçı, zaten uzun süredir muhtar olarak hizmet veren ve beldeyi en iyi bilen isimlerin başında geliyor.Dodurga yarın sandık başına gidiyor. Memleketime hayırlı olsun.