Bir önceki yazımda "Türkiye, NATO kapısını açacak mı?" diye sormuştum. Cevap:Peki, dörtlü zirve sonrası imzalanan mutabakat metni ne anlama geliyor?Bundansonra Türkiye'nin Suriye'dekiharekâtlarına aynı güçle itiraz edemeyeceklerigibi askeri ambargo ve ihracatyasağı uygulamayacakları sözününaltına da imza atmış oldular.HatırlarsanızDavutoğlu'nun ihanetkitabından birsayfa olan sığınmacılarailişkin "GeriKabul Anlaşması"döneminde AvrupaBirliği de bizden teröryasalarımızı gözdengeçirip yumuşatmamızıistemişti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti:Şimdiyse biz üç ülke arasındakurulacaksayesinde hem teröryasalarında yapacakları değişikliklerihem de teröristleri iade süreçlerini vegayri resmi desteklerinin sürüp sürmediğinikontrol edeceğiz.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'yagirmesi için yeşil ışık yaktığımızdoğru değil.dedik. Nasıl mı?İsveç ve Finlandiya, 18 Mayıs'ta resmen NATO üyeliğine başvurdu.Şuanki durumda İsveçve Finlandiya sadeceNATO üyeliğinedavet edildi. Yanikatılım görüşmelerinebaşlama aşamasındalar. Bir sonraki adım katılım protokolü taslaklarının imzalanması olacak.Sürecin ilerlemesi için Daimi Ortak Mekanizma ile Türkiye'nin denetleyeceği değişimleri ve girişimleri hayata geçirmek zorundalar.The Economist,başlığını ağlayarakatmış olsa da mesaj doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi "Kuru söze karnımız tok. Somut adımlar görmek istiyoruz". Bakacağız.